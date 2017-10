Yussuf Poulsen-scoring i Leipzigs triumf mod Dortmund

Yussuf Poulsen kom på måltavlen for Leipzig. Foto: THILO SCHMUELGEN / Scanpix Denmark

Trods udebane lykkedes det Yussuf Poulsen og RB Leipzig at besejre førerholdet Dortmund med 3-2.

Med den danske landsholdsspiller Yussuf Poulsen blandt profilerne er RB Leipzig på ny i gang med at blande sig i toppen af den tyske Bundesliga.

Leipzig imponerede lørdag aften ved at vinde på en af ligaens sværeste udebaner, Signal Iduna Park i Dortmund, hvor Bundesligaens førerhold blev slået med 3-2 i en dramatisk forestilling med to røde kort.

Poulsen kunne tilmed juble over sit andet sæsonmål, da han bragte Leipzig foran 2-1 efter 25 minutters spil.

Leipzig fik ellers den værst tænkelige start, da holdet allerede efter fire minutters spil forærede Dortmund 1-0-føringen.

Midterforsvareren Stefan Ilsanker snorksov med bolden for fødderne og opdagede slet ikke hurtige Pierre-Emerick Aubameyang.

Den farlige mand fra Gabon snuppede kuglen og udplacerede Leipzigs målmand, Peter Gulacsi.

Gæsterne lod sig dog ikke slå ud, og de skulle kun bruge seks minutter på at udligne.

Kevin Kampl sendte et frispark ind i hovedet på Marcel Halsterberg. Han headede på tværs af målet, og her kunne Marcel Sabitzer let pande bolden i nettet.

Dortmund forsøgte at svare igen, men efter en halv times spil gik det igen galt for topholdet. Bruma manøvrerede sig fri ved baglinjen og sendte bolden på tværs, hvor Yussuf Poulsen scorede fra en meters afstand.

Umiddelbart efter pausen blev situationen yderligere forværret for hjemmeholdet: Stopperen Sokratis begik straffespark og blev samtidig smidt ud.

Da Jean-Kevin Augustin øgede til 3-1 fra pletten, var Dortmund med stormskridt på vej mod første nederlag.

Uheldige Ilsanker smed dog en livline ud til Dortmund, da han modtog to gule kort inden for få minutter, og kort efter var spændingen for alvor tilbage.

Aubameyang blev væltet i feltet og udnyttede selv det efterfølgende straffespark til 2-3.

Helt op nåede Dortmund dog aldrig, og dermed var sæsonens første liganederlag en kendsgerning.

Med sejren rykker Leipzig op på tredjepladsen med 16 point. Foran ligger Bayern München med 17 og Dortmund med 19 point.