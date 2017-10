12 gyldne minutter giver Brøndby klar sejr i overtal

Simon Tibbling kom på måltavlen mod Silkeborg. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Brøndby var bagud ved pausen, men hjulpet af en Silkeborg-udvisning vandt Brøndby på fire mål efter pausen.

Brøndby hentede søndag en pligtsejr af den store slags, da det hjemme blev til 4-1 over Silkeborg i Alka Superligaen.

To vidt forskellige halvlege - en skidt og en god af Brøndby - gemmer sig bag resultatet, hvor Brøndby vendte pausestillingen 0-1 til klar sejr, efter Silkeborg blev ramt en udvisning kort før pausen.

Det blev for meget for Silkeborg, der i midtugen måtte igennem 120 minutter og straffesparkskonkurrence for at slå HIK i DBU Pokalen. Fire Brøndby-mål indkasserede udeholdet fra 52. til 64. minut.

Med sejren konsoliderer Brøndby tredjepladsen med 24 point, to færre end førerholdet, FC Nordsjælland. Silkeborg ligger tredjesidst med ti point.

Brøndby dominerede fra begyndelsen, men holdet har fået en uvane med at give store chancer væk i indledningen. En sådan straffede Silkeborg efter syv minutter.

Efter et indlæg stod Davit Skhirtladze helt fri foran mål, og da Frederik Rønnow blot kunne halvklare georgierens forsøg, stod Silkeborgs lejespiller fra Brøndby Gustaf Nilsson klar til at skubbe bolden over stregen til 1-0.

Derfra blev Silkeborgs angreb sporadiske, mens Brøndby kørte på med kombinationer omkring Silkeborg-feltet, men symptomatisk var det, at Brøndbys afleveringer ikke var præcise nok.

Frontløber Jan Kliment var omdrejningspunkt for meget, men tjekkens store udfordring i feltet var, at hans første berøring oftest også blev hans sidste berøring.

Kliment var synderen, da Brøndby misbrugte halvlegens største tilbud med hovedet godt en meter fra mål. Han blev taget ud i pausen.

Rødt kort vendte kampen

Brøndby fik alligevel et boost at gå til pause på, da Sammy Skytte efter 43 minutter fik sit andet gule kort og dermed marchordre.

Det udnyttede Brøndby fra starten af anden halvleg, hvor Alexander Zorniger havde sat Besar Hamili og Teemu Pukki på banen.

Efter syv minutter takkede Halimi for tilliden ved at sparke udligningen tørt ind lige uden for feltet efter en Johan Larsson-erobring. Så var Brøndby inspireret.

Fire minutter senere sparkede Hany Mukhtar en løs bold ind samme sted ved stolpen til 2-1, og da Kamil Wilczek yderligere tre minutter efter scorede til 3-1 i et tomt mål, var kampen afgjort.

Svenskeren Simon Tibbling rundede 12 spektakulære minutter af med kampens bedste mål, da han på kanten af feltet tog et smart træk og sparkede bolden ind via undersiden af overliggeren.

Så manglede Brøndby egentlig bare at få den kriseramte topscorer fra sidste sæson, Teemu Pukki, på tavlen, men finnen viste sig igen uskarp på et par store chancer.

Statistik fra kampen

Brøndby-Silkeborg 4-1 (0-1).

0-1 Gustaf Nilsson (8. minut). 1-1 Besar Halimi (53. minut). 2-1 Hany Mukhtar (56. minut). 3-1 Kamil Wilczek (60. minut). 4-1 Simon Tibbling (66. minut).

Gult kort: Sammy Skytte, Silkeborg (14.) Benedikt Röcker, Brøndby (90.)

Udvisning: Sammy Skytte, Silkeborg (43.)

Tilskuere: 13.778.