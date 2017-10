Anfører-hattrick sikrer Inter sejr i Milano-derby

Mauro Icardi gik forrest med tre mål mod AC Milan. Foto: ALESSANDRO GAROFALO / Scanpix Denmark

Inters angriber var lokalopgørets store profil med tre scoringer i 3-2-sejren over bysbørnene fra AC Milan.

Der stod tre vigtige point og en masse prestige på spil, da Milanos to storklubber tørnede sammen i et intenst lokalderby søndag aften.

Inter tog imod AC Milan, og de to klubber gav hinanden et opgør fuld af begivenheder, som endte med Inter-sejr på 3-2.

Mauro Icardi blev Inters store helt med et hattrick i sejren.

Den bringer Inter alene på andenpladsen i Serie A med 22 point foran Juventus og Lazio, der begge har 19 point.

Napoli vandt lørdag ude over AS Roma og topper rækken med 24 point.

Første halvleg tilhørte Inter og bød på en enkelt scoring fra Icardi.

Antonio Candreva førte efter lidt under en halv time bolden frem i højre side, og han sendte et præcist indlæg ind i feltet, hvor Icardi i løb fik drejet bolden i mål forbi Milan-målmand Gianluigi Donnarumma.

I situationen lykkedes det ikke for Milans Leonardo Bonucci at få clearet bolden, og så kunne Inter-spillerne gå glade til pause foran i opgøret.

Milan kom dog aggressivt ud til anden halvleg og fik en scoring underkendt for offside.

Efter 56 minutter kom belønningen, da Sosu fik nogle Inter-spillere til at hoppe på en kropsfinte.

Spanieren bragte dermed sig selv i helt fri position uden for feltet, og han skruede bolden i mål med et flot langskud til 1-1.

Opturen varede dog kort for gæsterne, som måtte indkassere et mål efter 63 minutter.

Igen var Icardi på spil, da han akrobatisk flugtede bolden i mål efter oplæg fra Ivan Perisic.

Milan var dog bedste hold i anden halvleg, og det lykkedes at udligne ni minutter før tid.

En pasning endte hos Giacomo Bonaventura, der afsluttede.

Umiddelbart så bolden ikke ud til at være over stregen, men det sørgede Inter-keeper Samir Handanovic selv for, da han uheldigt fik bolden fejet i mål til 2-2.

To minutter før tid begik Milans Ricardo Rodriguez så et unødvendigt straffespark, og Icardi afsluttede køligt og sikrede sejren med sit hattrick.