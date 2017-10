DBU afviser, at man har afbrudt forhandlinger med kvindelandsholdet

Danmark skal efter planen spille VM-kvalifikationskamp mod Sverige fredag. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

DBU mener ikke, at forhandlingerne mellem dem og Spillerforeningen er brudt sammen. Ifølge DBU er forhandlingerne udskudt.

Inden det danske kvindelandsholds nøglekamp i VM-kvalifikationen mod Sverige på fredag er der igen sået tvivl om, hvor vidt kampen bliver afviklet. Det er sket, efter at Spillerforeningen lørdag meddelte, at forhandlingerne på ny er brudt sammen. Spillerne vil ikke spille, med mindre en permanent aftale kommer på plads.

DBU genkender dog ikke, at unionen har afbrudt forhandlingerne.

- Det er ikke rigtigt. Forhandlingerne er for så vidt ikke afbrudt. Vi har sagt, at vi gerne vil forhandle videre – men at forhandlingerne ikke må forstyrre de sportslige forberedelser, siger kommunikationschef i DBU, Jakob Høyer, til TV 2 SPORT.

- Det seneste forhandlingsmøde var i tirsdags. Der stoppede Spillerforeningen, og vi har sagt, at hvis der skal forhandles videre, så skal det ikke forstyrre de sportslige forberedelser.

Den udmelding forstår Spillerforeningen ikke. I en mail lyder det:

- DBU kom med en melding om, at de ikke ville forhandle mere, da de blandt andet skulle på ferie, og derfor først kunne forhandle om 14 dage. De ville tilbyde individuelle vilkår til os spillere til kampene mod Sverige og Kroatien, og det var for os at se et klart afbrud af forhandlingerne om en kollektiv aftale, udtaler landsholdsmålmand Stina Lykke, medlem af Spillerforeningen, til TV 2 SPORT.

DBU fortæller til TV 2 SPORT, at forhandlingerne har stået på i næsten et år. Senest har idrætsforbundet DIF og LO, paraplyorganisation for 18 forskellige fagforeninger, . deltaget i forhandlingerne. De forhandlinger er altså ifølge DBU udskudt og ifølge Spillerforeningen brudt sammen.

- DBU har udmærket godt vidst, at der skulle en aftale på plads inden samlingen i morgen mandag. Vi spiller, når der er en aftale på plads. Og vi skal have en permanent aftale på plads nu, siger Stina Lykke.

Sverige er et af Europas bedste hold

DBU vil gerne undgå en situation, hvor spillerne ikke møder ind til træningssamling, og hvor det er uvist, om kampen overhovedet skal spilles. Derfor meddelte de tirsdag Spillerforeningen, at de ønsker at skabe de bedst mulige vilkår frem mod kampen mod Sverige og senere Kroatien, hvorfor de gerne vil forhandle videre efter.

En lignende situation udspillede sig senest ved VM-kvalifikationskampen mod Ungarn, hvor det først stod klart 30 timer før kampstart, at kampen skulle afvikles.

Dengang vandt de danske EM-finalister 6-1. Men samme fremgangsmåde går altså ikke inden kampen mod Sverige, såfremt det skal være et konkurrencedygtigt dansk hold, der skal møde op.

- Denne gang skal vi møde et af de bedste hold i Europa, og Søren Randa-Boldt (landstræneren, red.) har markeret, at han skal have bedre muligheder for at forberede holdet og træne – uden at spillerne træner for sig selv med Spillerforeningen, lyder det fra Høyer.

- Vi bliver nødt til at have ordentlige forberedelser. Det skylder vi spillerne, trænerne og de mange fans.

Det handler primært om økonomi

Tidligere har forholdet omkring arbejdsgiverstatus været den primære årsag til konflikt, men her er Spillerforeningen og DBU nået til enighed. Nu handler det om økonomien.

- Vi nærmer os hinanden på økonomien og på de principielle spørgsmål. Men der er stadig nogle knaster, der blandt andet handler om manglende tillid mellem parterne, siger Høyer.

- Det handler om hvem der skal bestemme over fordelingen af de penge, som DBU vil investere i kvindefodbold. Er det DBU, der skal bestemme over de penge, eller er det Spillerforeningen?

Udover økonomien er der fortsat andre områder, hvor der er brug for at forhandle videre.

Det var planlagt, at landsholdet skulle møde til landsholdssamling mandag i Helsingør. Men nu er spørgsmålet, hvor langt der er mellem DBU og Spillerforeningen til kystbyen i Nordsjælland.