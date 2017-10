Få overblikket over konflikten mellem DBU og Spillerforeningen

Der er endnu ikke en landsholdsaftale på plads mellem DBU og Spillerforeningen. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

En ny landsholdsaftale er ikke på plads, og forhandlingerne mellem DBU og Spillerforeningen er strandet.

I halvanden måned har fodboldspillerne på kvindelandsholdet og herrernes U21-landshold ikke haft en landsholdsaftale, der sætter rammen for spillernes vilkår i landsholdssammenhæng.

Fredag aften brød forhandlingerne angiveligt sammen igen, og det truer kvindelandsholdets forestående samling.

Den 20. oktober venter en VM-kvalifikationskamp mod Sverige, og her får det danske landshold en røvfuld, hvis ikke forberedelserne bliver ordentlige. Det siger landsholdets træner, Søren Randa-Boldt.

Søndag melder DBU til TV 2 SPORT, at de ikke anser forhandlingerne for brudt sammen, men i stedet ser dem som udskudt til efter kampen mod Sverige.

Få her et overblik over, hvordan situationen har udviklet sig mellem DBU og Spillerforeningen.