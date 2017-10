Forhandlinger mellem DBU og kvindelandsholdet er brudt sammen

Pernille Harder og kvindelandsholdet har endnu ikke en aftale med DBU. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Forhandlingerne mellem DBU og kvindelandsholdet er brudt sammen en uge inden VM-kvalifikationskampen mod Sverige, oplyser Spillerforeningen.

En uge inden den næste landskamp er konflikten mellem DBU og kvindelandsholdet blusset op.

Spillerforeningen skriver i en pressemeddelelse, at DBU har afbrudt forhandlingerne. Spillerne møder først ind i landslejren, når en ny, permanent aftale er på plads.

Ifølge spillerne mangler parterne at blive enige om økonomien i den nye aftale. Derudover har DBU angiveligt indkaldt spillerne på individuelle aftaler, men de ønsker en kollektiv aftale.

- Vi spillere har gjort alt, hvad vi overhovedet kan, for at løse det her. Vores forhandlere i Spillerforeningen har løst alle principielle issues sammen med DBU’s forhandlere, så det nu stort set kun er økonomien for os kvinder, der mangler at komme på plads. Derfor er det vildt frustrerende, at DBU’s forhandlingsudvalg ikke har været indstillet på at finde en løsning. Det kan jeg heller ikke tro, at DBU’s bestyrelse og bagland kan være tilfredse med, siger Pernille Harder, anfører for Kvindelandsholdet i pressemeddelelsen.

DBU har tidligere i processen udtalt, at unionen gerne tilbyder en kollektiv aftale. TV 2 SPORT har forsøgt at indhente en kommentar fra DBU, men det er endnu ikke lykkedes. Derfor er det uvist, hvor vidt DBU har ændret indstillingen til kollektive og individuelle aftaler.

Efter planen skal kvindelandsholdet møde ind i landsholdlejren i morgen, mandag. Det kommer dog ikke til at ske, med mindre DBU og Spillerforeningen lander en aftale i løbet af søndagen.

- Vi har meddelt DBU, at vi er klar til at spille, når vi har en kollektiv aftale. Vi spiller ikke på individuelle vilkår. Det er nu grundlæggende økonomi til os kvinder, der mangler at komme på plads, og her må DBU altså tage ansvar og få forhandlet det sidste på plads - NU, siger Pernille Harder i pressemeddelelsen.

Danmark møder Sverige på fredag den 20. oktober. Fire dage senere venter Kroatien.

Kampen mod Sverige kan blive meget afgørende i VM-kvalifikationen, fordi Danmark og Sverige er de klare favoritter til at kæmpe om førstepladsen i gruppen.

