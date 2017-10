Hovedrystende Toft kalder afbrudte forhandlinger for en farce

Konflikten mellem DBU og kvindelandsholdet fortsætter. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Det kan få alvorlige konsekvenser, at forhandlingerne mellem DBU og kvindelandsholdet igen er brudt sammen, vurderer Flemming Toft.

TV 2 SPORTs fodboldkommentator Flemming Toft kalder det en farce, at forhandlingerne mellem DBU og kvindelandsholdet igen angiveligt er brudt sammen.

- Det er hovedrystende, at de ikke er kommet videre. Der er ikke mange - heller ikke større arbejdskampe – som fortsætter så langt ud. Og det er en farce, at det tilmed fortsætter i et skænderi offentligt og ved forhandlingsbordet, mener Flemming Toft.

DBU og Spillerforeningen, der repræsenterer landsholdene, har søndag fremlagt forskellige forklaringer på de forhandlinger, der nu igen er brudt sammen.

- Nu beskylder de hinanden for at lyve, og det er næsten det værste. Det understreger i hvert fald, hvor forpestet forhandlingsklimaet er, mener fodboldkommentatoren.

- Selvfølgelig har parterne hver deres mening om, hvad de vil forsøge at få igennem. Sådan er det i forhandlingsforløb. Men på et tidspunkt er parterne nødt til at bøje sig mod hinanden. Det er dét, at de ikke har bøjet sig mod hinanden før, der er en farce. Det her skal jo løses, siger Flemming Toft.

Det er næsten et år siden, at Spillerforeningen og DBU begyndte forhandlingerne om en landsholdsaftale for kvinderne og U21-landsholdet.

Alvorlige konsekvenser ved udeblivelse

Nu er der så fem dage til, at landsholdet skal spille en afgørende kamp i VM-kvalifikationen på udebane mod Sverige.

Stiller Danmark ikke op til den kamp, bliver konsekvenserne fatale, vurderer Flemming Toft.

- I så fald vil kvindefodbolden blive bombet tilbage. Og det vil give genlyd over hele fodboldverdenen, fordi det i så fald vil være som konsekvens af en arbejdskamp.

- Det er hamrende alvorligt. Hvis ikke Danmark stiller med et hold, så har jeg en helt klar overbevisning om, at de bliver smidt ud af VM-kvalifikationen. Og som en fra UEFA fortalte mig, så vil kvindelandsholdet højst sandsynligt også blive udelukket fra næste kvalifikationsturnering, fortæller Flemming Toft.

I sidste ende forventer han dog, at Danmark – til trods for den betændte situation – stiller op til kampen mod Sverige.

- Inderst inde tror jeg, at der kommer en eller anden form for løsning, for hverken DBU eller spillerne kan leve med, at Danmark ikke stiller op til kampen mod Sverige.

- Det er der ingen, der kan leve med. Det vil virkelig være at bombe kvindefodbolden fuldstændig, og DBU vil få et dårligere image ud af det. Det er ikke sikkert, at aftalen bliver underskrevet, men jeg tror på et eller andet kompromis, siger Flemming Toft.

Efter kampen mod Sverige på fredag skal Danmark ifølge planen spille i Kroatien fire dage senere.