Kvindelandstræner møder ind i lejren og håber på træning mandag

Disse billeder håber landstræner Søren Randa-Boldt at se på mandag. Foto: Sarah Christine Nørgaard / Scanpix Denmark

Søren Randa-Boldt håber, at kvindelandsholdet kan samles som planlagt. Ellers venter der en røvfuld, spår han.

Det danske kvindelandsholds forestående samling er i alvorlig fare for at blive spoleret som følge af konflikten mellem Dansk Boldspil-Union (DBU) og Spillerforeningen.

Forhandlingerne om en ny landsholdsaftale brød i denne uge sammen på ny. Men kvindelandstræner Søren Randa-Boldt håber, at parterne kan nå at blive enige, så holdet møder ind som planlagt i landsholdslejren mandag.

- Jeg ved ikke, hvad det kommer til at betyde for forberedelserne. Jeg håber, at spillerne kommer i morgen, og hvis de ikke gør det, så får vi - som jeg tidligere har sagt - en røvfuld.

- Mere har jeg ikke rigtig at sige til det, sagde landstræneren tidligere på dagen ifølge Ritzau.

Vigtige træningspas før tidlig gruppefinale

Senere har Søren Randa-Boldt uddybet de dystre forudsigelser til TV 2 SPORT.

- Hver gang vi mister et træningspas, så forringes vores muligheder for at præstere optimalt mod Sverige. Man skal huske på, at Sverige er et af Europas klart bedste hold. Ikke for at nedgøre Ungarn (som Danmark slog 6-1 i sidste måned, red.), men Sverige er flere klasser over dem, så det kræver mere end de 20 minutters forberedelse, som vi havde sidste gang, siger landstræneren.

- Vi har jo spillere fra 12-14 forskellige klubber, og de spiller 12-14 forskellige systemer, så det er de relationelle færdigheder, man skal have repeteret, når man er sammen med landsholdet, forklarer han.

Danmark møder ifølge planen Sverige på udebane på fredag. De to lande er forhåndsfavoritter til at vinde kvalifikationsgruppen.

- Det er formentlig en af to finaler om at blive etter i puljen og dermed gå direkte til VM i Frankrig, siger Søren Randa-Boldt.

Forventer at spillerne møder op

Da holdet skulle samles for en måned siden, endte det med, at kvinderne ikke mødte op, fordi en aftale ikke var på plads. Det førte i første omgang til, at den udsolgte testkamp mod Holland blev aflyst.

Spillerne selvtrænede uden indblanding fra landstræneren, men man nåede at blive enige om en midlertidig aftale, der sikrede, at Danmark kunne stille op til VM-kvalifikationskampen i Ungarn.

Denne gang har spillerne sagt, at de ikke stiller op på en midlertidig aftale. Samtidig har DBU meddelt, at de ikke ønsker at forhandle mere før efter kampene mod Sverige og Kroatien.

Alligevel forventer Søren Randa-Boldt at se sine spillere møde op i landsholdslejren mandag, hvor han venter på dem.

- Jeg møder ind i morgen. Og det regner jeg også med at spillerne gør – jeg har i hvert fald ikke hørt andet. Jeg har ikke modtaget nogen afbud, så jeg regner stadig med, at spillerne kommer, siger han.

Søren Randa-Boldt overtog landstrænergerningen fra Nils Nielsen, der førte holdet frem til EM-sølv i august.