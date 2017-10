Landsholdsangriber glæder sig over comeback efter skade

Arkivbillede af Nicolai Jørgensen. Foto: OLAF KRAAK / Scanpix Denmark

Nicolai Jørgensen fik lørdag en time på banen for Feyenoord i 0-0-kampen mod Zwolle i Æresdivisionen.

En glad Nicolai Jørgensen fik lørdag comeback for sin hollandske klub, Feyenoord, efter den danske landsholdsangriber har været ude i fem uger med en skade.

Angriberen blev skiftet ind efter 59 minutter.

- Det er dejligt at spille igen efter at have været ude i fem uger, siger angriberen til Feyenoords hjemmeside om sit comeback mod Zwolle i den bedste hollandske række.

- Det lyder måske ikke som lang tid, men hvis man ikke kan spille fodbold i fem uger, er det meget kedeligt og frustrerende.

Det var ikke kun Nicolai Jørgensen, der glædede sig over sit comeback. Feyenoords fans gav danskeren et stående bifald, da han blev skiftet ind, og det bed hovedpersonen mærke i.

- Det var utroligt. Jeg savnede virkelig at spille på vores hjemmebane, De Kuip, og mærke det kick, det giver at spille foran vores fans.

- Resultatet kunne have været bedre, men der er ting fra opgøret, vi kan tage med til næste kamp.

Jørgensen fik en halv times spilletid, men formåede ligesom de andre aktører på banen ikke at blive afgørende. Hjemmekampen mod Zwolle sluttede således 0-0.

Med det ene point har Feyenoord nu 16 point for otte kampe. De hollandske mestre ligger på tredjepladsen i Æresdivisionen efter PSV og Ajax.