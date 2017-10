Mourinho vil ikke slutte trænerkarrieren i United - fascineret af Paris

Jose Mourinho vil ikke stoppe karrieren i Manchester United. Foto: CARL RECINE / Scanpix Denmark

José Mourinho fortæller, at han er fascineret af den franske storklub Paris Saint-Germain.

Den portugisiske cheftræner i Manchester United, José Mourinho, har ikke tænkt sig at lade den engelske klub blive endestation for sin trænerkarriere.

Det fortæller Mourinho i et interview med det franske tv-program Telefoot, der blev sendt i fransk tv søndag.

- Jeg er en træner med ambitioner og med en lyst til at prøve nye ting, siger den 54-årige portugiser.

- Jeg er sikker på, at jeg ikke slutter min karriere her (i Manchester United, red.).

Træneren fortæller i interviewet, at han er fascineret af den franske klub Paris Saint-Germain (PSG).

- Forleden valgte min søn at tage til Paris og se en fodboldkamp i stedet for at se en i Manchester. Hvorfor Paris? For lige nu er der noget magisk over Paris. Der er ungdom og kvalitet. Det er fantastisk, siger han om PSG.

PSG hentede i sommerens transfervindue stjernerne Neymar og Kylian Mbappe til klubben. Neymar blev verdens dyreste fodboldspiller, da den franske klub måtte betale 1,65 milliarder kroner for brasilianeren.

I trænersædet hos PSG sidder spanieren Unai Emery. Han formåede ikke at føre den ambitiøse klub til triumf i den bedste franske liga eller i Champions League i den seneste sæson.

PSG valgte på trods af de manglende pokaler at beholde ham. Emerys kontrakt udløber i juni.

Mourinho har stået i spidsen for store europæiske klubber som Chelsea, Inter og Real Madrid. Han er tilknyttet Manchester United til juni 2019.