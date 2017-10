Nordjysk fodboldklub har taget fusen på alle

Thisted topper 1. Division en tredjedel inde i sæsonen. Foto: John Randeris / Scanpix Denmark

Først blev der talt om held, men det gør der ikke mere. Oprykkerne fra Thisted FC har sat byen på den anden ende med holdets succes i 1. division.

Med en suveræn sæsonstart i 1. division har fodboldspillerne fra Thisted FC sat kursen mod Superligaen.

Oprykkerne indtager førstepladsen efter en tredjedel af sæsonen, og det har sat byen med godt 13.000 indbyggere ved Limfjordens bred på den anden ende.

- Stemningen er helt vild, siger klubbens formand, Niels Jeppesen.

- Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Lige meget hvor man dukker op, så vil folk snakke fodbold.

- Inden vi gik i gang med sæsonen, var det et spørgsmål om overlevelse, og om holdet var stærkt nok, siger han.

Efter at oprykningen fra 2. division blev sikret i foråret, meddelte den daværende træner Bo Zinck sin afgang. Zinck kunne ikke afse tiden til at lede et hold i 1. division.

Efter oprykningen er Thisted også blevet kendt for holdets sejrssang - kvitte vitte vit bom bom.

Og hvem var det der (IGEN) vand i dag? Kvitte vitte vit bom bom !! #thistedfc #fcfredericia pic.twitter.com/HcY9EwxNoQ — Thisted FC Elite (@ThistedFCElite) October 8, 2017

Formanden modtog opsigelsen med en vis ængstelse med tanke på den forestående sæson.

Thisted fandt i stedet svenske Joakim Mattsson, der få måneder forinden var blevet fyret i Vendsyssel.

Fyringen fik stor opmærksomhed, da Mattsson havde ført Vendsyssel op på en delt førsteplads i 1. division. Men den sportslige leder, Erik Rasmussen, ville have Mattsson ud for selv at overtage svenskerens plads.

Med den nye træner ved roret åbnede Thisted sæsonen med en 2-1-sejr over superliganedrykkeren Viborg.

Træner mere end tidligere

Flere talte dengang om held, men den betegnelse er forsvundet, efter at Thisted nu har vundet otte af 12 kampe. Senest blev Fredericia slået 3-1 på udebane.

Succesopskriften har været enkel, og Joakim Mattsson er endnu ikke begyndt at tænke på, hvor det kan ende.

- Jeg vælger at sige, at vi har fået en rigtig god start. Vi har kun spillet 12 kampe, og der er 21 tilbage.

- Det er gået os så godt, fordi vi har beholdt den samme trup, som rykkede op, og så træner vi betydeligt mere end sidste år, forklarer Mattsson.

Mens der kun blevet trænet to til tre gange om ugen i 2. division, er det nu fire gange om ugen. Det sker først på aftenen, når spillerne er færdige på job eller studie.

Om et år kan det være, at økonomien i Thisted gør det muligt at tilbyde deltidskontrakter, så der kan trænes midt på eftermiddagen.

- Holdet består af unge, sultne spillere uden ret mange 1. divisionskampe på cv'et, og det gør, at de suger alt til sig. Vi træner og spiller vores kampe på næsten samme måde, så hver træning føles som kamp. Vi har en meget aggressiv spillestil, der kræver meget arbejde.

- Så intensiteten i vores træning er højnet, og det gavner os i alle kampe, hvor vi ofte er det hold, der til sidst har flest kræfter tilbage, siger Joakim Mattsson, der ikke er begyndt at drømme om Superliga.

- Sådan har spillerne det også. De er dygtige til at holde fokus på den næste kamp.

- Når vi så har vundet den, og jeg har rost dem, så starter vi forfra om mandagen, hvor jeg fortæller dem, at klubbens vigtigste kamp venter på søndag, siger Thisted-træneren.

Spillerne er selv overraskede

Den 24-årige angriber Mikkel Agger, der er topscorer i 1. division med otte mål, har en tro på, at Thisted kan fortsætte opturen.

- Selvfølgelig er vi overraskede. Ingen have forventet, at det ville gå sådan her.

- Nu har vi mødt alle hold, og vi er begyndt at lære rækken bedre at kende, så jeg kan ikke se, hvorfor det skulle ændre sig, siger Mikkel Agger, der ved siden af fodbolden underviser på en idrætsefterskole.

- Det er klart, at Superligaen bliver nævnt en gang imellem, når man møder folk, der kan se, at vi er nummer et.

- Men fodbold er et spørgsmål om tre point i næste weekend. Vi skal holde næsen i sporet og ikke afvige fra de ting, der har fået os hertil, siger han.

Thisted var senest i 1. division for syv år siden, og da holdet dengang rykkede ud, var klubben tæt på konkurs.

- Det var ren kagemand det hele. Vi havde spillere, der var lønnet efter forholdene i 1. division. Vi brugte penge, vi ikke havde og var ved at dreje nøglen om flere gange, siger formand Niels Jeppesen.

- Nu har vi vendt skuden og har overskud.

- Lige nu sprænger vi budgettet i stumper og stykker. Vi har haft mere end 1300 tilskuere i snit til vores hjemmekampe i forhold til 600 i sidste sæson, siger han.

Thisted møder søndag klokken 14.30 Brabrand på hjemmebane.