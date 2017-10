OB forventer hjælp efter FCK-straf - men det skal de ikke regne med

Hverken DBU, Divisionsforeningen eller FCK viser velvilje til at hjælpe OB. Det ærgrer fynboernes direktør, der kalder det urimeligt.

Det kommer til at koste fodboldklubben OB penge, at FCK på grund af tilskueruroligheder i Brøndby tilbage i august måned ikke må have udebanefans med til søndagens opgør i Odense.

Og det er fynboerne bestemt ikke tilfredse med.

- Det er da noget af det mest urimelige, man kan forestille sig, siger OB-direktør Ole Bang Nielsen til TV 2 SPORT.

Derfor forventer han, at de øvrige parter, der har spillet en rolle i sagen - DBU, Divisionsforeningen og FCK - vil hjælpe OB’erne med at blive kompenseret rent økonomisk.

- Jeg kan ikke forestille mig, at der ikke er mennesker i de andre systemer, der synes, at det vil være urimeligt, og som vil gøre en indsats for, at vi ikke ender med en regning, siger direktøren, der vil opgøre det økonomiske tab og ’forsøge at overbevise’ de øvrige parter i starten af næste uge.

Skal ikke regne med hjælp

Men det får OB’erne sandsynligvis ikke noget ud af.

For hverken DBU, Divisionsforeningen eller FCK virker til at ville hjælpe den fynske superligaklub.

- Der er ikke noget regelsæt, som giver grundlag for at udbetale nogen former for kompensation, og det har der heller ikke været i nogle af fortilfældene (hvor udebanefans er blevet udelukket fra en kamp, red.), konstaterer Claus Thomsen, formand for Divisionsforeningen.

Kommunikationschef i DBU, Jakob Høyer, henviser TV 2 SPORT til Divisionsforeningens udtalelser, mens Jes Mortensen, pressechef i FCK, henviser til de svar, OB selv har givet i sagen.

Og på Fyn har de også måtte erkende, at der er forskel på forståelse og lyst.

Har I oplevet velvilje fra de andre parter i den dialog, I har haft om sagen siden straffen?

- Nej, jeg vil sige, at vi har oplevet meget forståelse, men ikke ret meget lyst.

Hvordan skal det forstås?

- Som at der ikke er nogen, der har lyst til at betale. Forståelsen er der - men lysten er der ikke.

Juridisk ansvar kan koste kvart million

OB'erne har ligeledes erkendt, at de uden velvilje fra sagens øvrige parter kommer til at stå med det juridiske ansvar – og det dertilhørende pengetab.

- Ifølge lov og regler er det hjemmeholdet, der har ansvaret for omkostninger og selvfølgelig også lider tab, hvis der ikke kommer tilskuere – uanset hvor på stadion det måtte være. Så i sidste ende – hvis ingen andre mener, det er rygende forkert, at det er os, der får regningen – så sidder vi med den, siger en ærgerlig OB-direktør.

- Det er jo ikke os, der har gjort noget galt. Vi er bare blevet placeret i en situation, som vi uforvarende er havnet i.

Ifølge TV 2 SPORT's beregninger kommer OB til at gå glip af i omegnen af en kvart million kroner som følge af de manglende entré- og matchindtægter på kampdagen fra FCK-fansene.

Et stort tema i OB

Men det rører ikke Divisionsforeningens formand.

Kan du forstå, at OB mener, det er uretfærdigt, at de skal betale, når de ikke har gjort noget forkert?

- Det har jeg ikke nogen holdning til. Der er det samme regelsæt, der gælder for alle klubber og spillere i Alka Superligaen, siger Claus Thomsen.

Og dermed virker det altså ikke til, at der meget at komme efter for OB’erne, der har brugt ’mange kræfter’ på den uheldig situation, som de ’er blevet placeret i’.

Hvor stort et tema har det været for jer op til søndagens kamp mod FCK?

- Stort. Det mig bekendt første gang, at den her sanktion bliver bragt i anvendelse, så der er ikke rigtig nogen steder, vi kan kigge hen og se, hvordan man skal gøre sådan noget. Så vi er bare nødt til at kigge ned i almindelige lov og regler og sige, at det er vores ansvar, siger Ole Bang Nielsen.

- Men vi kan ikke gøre andet end at tage en snak med de forskellige parter og høre, om de synes, det er rimeligt, at vi får regningen, eller om de synes, at de vil deltage. Vi kan jo ikke tvinge dem.

OB og FCK spiller søndag klokken 18:00.