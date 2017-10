Schöne sendte Dolberg til pletten: - Det kunne have hjulpet ham

TV 2 SPORTs fodboldekspert erkender, at Kasper Dolberg er nede i et hul. Det blev tydeligt lørdag aften, hvor danskeren brændte et straffespark.

Ajax Amsterdam tog lørdag eftermiddag hjemme en sejr på 4-0 over Sparta Rotterdam, hvor Lasse Schöne var med i startopstillingen for hjemmeholdet.

Kasper Dolberg var også at finde i kamptruppen, men måtte tage til takke med en plads på bænken, da han i øjeblikket har tabt kampen om angriberpladsen til veteranen Klaas-Jan Huntelaar.

Med omkring 20 minutter igen kom danskeren på banen, og i kampens døende minutter havde han mulighed for at bringe holdet fra Amsterdam foran med 5-0. Desværre kom bolden aldrig over stregen. Faktisk var det Lasse Schöne som ville have, at danskeren skulle sparke, da Dolberg dermed ville få mulighed for oprejsning.

- Han er en fantastisk dreng. Han er en førsteklassesspiller, og det vil være rart for ham at score mål og komme tilbage igen. Det har ham brug for, og derfor var han også en oplagt kandidat til at sparke, siger Lasse Schöne ifølge Ajax Showtime.

- Desværre røg bolden ikke i mål, men det betyder altså også noget, at målmanden i Rotterdam-målet (Roy Kortsmit red.) har taget de sidste seks straffespark. Kasper træner godt, og det her øjeblik kunne have hjulpet ham.

Han er ramt på selvtilliden og er ramt i Ajax Kasper Lorentzen, fodboldekspert TV 2 SPORT

- Ajax vil have ham i gang igen

TV 2 SPORTs fodboldekspert erkender også, at danskeren er nede i et hul. Det er dog et plus, at han valgte at blive i en klub, som kender ham, selvom større klubber trak i ham i sommerens transfervindue.

- Han er ramt på selvtilliden og er ramt i Ajax. Han har fået en formdyk, og derfor er det vigtigt, at han stadig er i en klub, hvor de kender ham. Det er også derfor, at de sætter ham til at sparke det her straffespark, da de vil have ham i gang igen, siger TV 2 SPORTs fodboldekspert Kasper Lorentzen.

- De ved, hvor god han er, når det fungerer. Det er det bedste sted, han kan være, når han har en krise. Han skal nok komme i gang igen, det er jeg ikke i tvivl om. Spørgsmålet er bare, hvor lang den her periode er.

På trods af det brændte straffespark er Ajax Amsterdam nummer to i tabellen efter kampen lørdag. De har 16 point efter otte kampe, hvilket er tre point færre end førerholdet PSV Eindhoven.