Sevilla udtager haltende Simon Kjær til Champions League

Simon Kjær (tv.) i Champions League-kampen mod Liverpool. Foto: PHIL NOBLE / Scanpix Denmark

Mandag skal den danske landsholdsanfører, Simon Kjær, undersøges nærmere inden en vigtig Champions League-kamp mod Spartak Moskva.

Tirsdag skal Sevilla spille en vigtig Champions League-kamp mod Spartak Moskva i den russiske hovedstad.

Det andalusiske hold rejste fra Sydspanien til Moskva lørdag, og her optog Sevilla-avisen Orgullo de Nervion billeder af en Simon Kjær, der stadig haltede lidt efter den uheldige aktion lørdag mod Athletic Bilbao.

I sin sidste tackling i kampen faldt Simon Kjær uheldigt ned, og efterfølgende måtte han hjælpes fra banen. Senere skulle han undersøges, og her fik han grønt lys til at tage med Sevilla-truppen til midtugens Champions League-kamp. Her er der i den grad brug for ham på et skadesramt mandskab.

- Det er sandt, at når Pareja og Carrico er skadet, så er det en lettelse og giver os ro i sindet, at Kjær sandsynligvis har det godt og kan spille, siger Sevilla-præsident José Castro til Sevilla-avisen.

Hans deltagelse i kampen er dog endnu ikke helt sikker. Mandag skal han undersøges nærmere. Her er Sevillas trup til Champions League-kampen, hvor Michael Krohn-Dehli også er udtaget:

Lista de convocados para @ChampionsLeague. Entra Kjaer, que es duda. No llega N’Zonzi. pic.twitter.com/7vCvrVuYV2 — INFOSFC_16 (@INFOSFC_16) October 15, 2017

Det er gode nyheder både for Sevilla og for det danske landshold, at landsholdsanføreren er i spil til en kamp allerede tre dage efter, at han måtte assisteres fra banen.

Den 9. november begynder playoff-kampene til VM.