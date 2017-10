Ståle Solbakken: - Holdet skal kæmpe sig ud af det her

Ståle Solbakken og FCK tabte til OB på udebane. Foto: Claus Fisker / Scanpix Denmark

Med otte point op til førstepladsen vil FC Københavns træner holde fokus på holdets egne præstationer.

FC København må sluge en sjetteplads og otte point op til topholdet FC Nordsjælland efter 0-1-nederlaget søndag til OB i Odense.

Træner Ståle Solbakken kigger dog ikke på holdene over FCK i Alka Superligaen.

Solbakken koncentrerer sig i stedet om at skabe fremgang i FCK.

- Holdet skal kæmpe sig ud af det her. I to sæsoner har holdet vundet 90 procent af kampene, men nu er situationen anderledes.

- Spillerne må ikke have ondt af sig selv. Det er en svær periode. Pointmæssigt har holdet for få point. I starten af sæsonen har holdet været for dårligt, siger Ståle Solbakken.

Selv om det er nyt at se så mange hold over FCK i tabellen, ser Ståle Solbakken også en fordel i udviklingen.

- Det er godt for Superligaen, at der er kommet mere konkurrence, siger han.

I kampen mod OB scorede fynboerne allerede i det første minut.

FCK pressede på kampen igennem og havde i alt 18 skud og hele 38 indlæg. Men det sidste manglede, erkender FCK-træneren.

- Spillerne satte et kæmpe tryk på OB. De gav alt.

- Desværre manglede der nogle procenter. I lange perioder spillede holdet godt, men angriberne skal være bedre til at spille chancerne større. Den sidste pasning mangler skarphed, siger Ståle Solbakken.

Angriberne Federico Santander og Martin Pusic har haft problemer med skader, og mod OB spillede FCK med Pieros Sotiriou fremme fra start.

På trods af manglende scoringer i opgøret er Solbakken tilfreds med cypriotens indsats.

- Pieros (Sotiriou red.) havde flere store chancer i kampen og er generelt farlig. Han mangler bare det sidste, siger Ståle Solbakken.

FCK's næste kamp er i Europa League, hvor holdet torsdag møde tjekkiske FC Zlín på udebane.