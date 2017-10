Stor danskerdag i udlandet giver 'positivt dilemma for landstræneren'

Nicklas Bendtner var én af mange danskere, der nettede i Europa lørdag. Foto: Bertinussen, Rune Stoltz / NTB scanpix

Lørdag var en fremragende dag for flere af den danske landstræners aktuelle offensivspillere.

Åge Hareide kunne ikke andet end at gnide sig i hænderne, hvis han så sine landsholdsaktuelle offensivspillere folde sig ud rundt omkring i Europa lørdag.

Her kunne landstræneren notere sig danskerscoringer i både England, Tyskland og Norge.

- Det er virkelig et positivt dilemma for Åge Hareide, konstaterer TV 2 SPORTs fodboldekspert Kasper Lorentzen.

I næste måned skal Danmark toppræstere i bestræbelserne for at kvalificere sig til VM. Men allerede nu virker de offensive folk med rødbedefarvet pas til at have fundet målformen.

På den britiske halvø, nærmere bestemt London, var Christian Eriksen endnu engang afgørende for Tottenham, da han scorede målet i topholdets 1-0-sejr over Burnley. Flere medier kårede ham efterfølgende som kampens spiller.

Mange leverer – i modsætning til tidligere

I samme fodboldland, en række under, spillede den nye Middlesbrough-spiller Martin Braithwaite, der ikke var udtaget til sidste landsholdssamling, en hovedrolle med 1-1-målet i traditionsklubbens 2-2-resultat på udebane mod Barnsley.

Og for at det ikke skal være løgn, så leverede landsholdsbacken Henrik Dalsgaard assisten, da Brentford vandt 1-0 over Millwall i samme række – i en kamp, hvor Andreas Bjelland i øvrigt fik fuld tid i forsvaret.

I Tyskland stod Yussuf Poulsen, der har misset et par af de sidste landsholdssamlinger med skader, det rigtige sted, da bolden pludselig havnede for hans fødder tæt under modstanderens mål.

Leipzig-spilleren tøvede ikke, men bragte udeholdet foran 2-1 mod Bundesligaens førsteplads, Dortmund, i en kamp, som Red Bull Leipzig overraskende vandt 3-2.

Kasper Lorentzen glæder sig på landsholdets vegne over, at det i modsætning til tidligere er et bredt felt af landsholdsaktuelle spillere, der præsterer.

- Nu snakker vi om Martin Braithwaite lige pludselig, som ikke var med sidste gang, og Yussuf Poulsen, der leverer mod Dortmund. Det er altså ikke småting. Jeg synes, at vi har mange at snakke om, hvor vi førhen kun snakkede om nogle stykker. Der synes jeg, at vi skiller os ud nu, siger fodboldeksperten.

- Det, der kendetegner nu, er, at der er flere, som kan levere. Før i tiden var der kun Nicklas Bendtner som angriber – og længere tilbage Jon Dahl Tomasson. Det er anderledes nu, mener han.

Bendtner bombede videre – Dolberg brændte

Men Nicklas Bendtner nåede faktisk også at vise sig frem på den forrygende danskerlørdag.

I Norge var den 29-årige skarpretter, der i den seneste landskamp mod Rumænien gjorde comeback i startopstillingen, på pletten for Rosenborg.

I Trondheim-klubbens 3-0-sejr over Tromsø nettede danskeren for 15. gang i sæsonen. Storklubben er med de tre point på bankbogen godt på vej mod mesterskabet i den norske liga, hvor der resterer fem kampe.

- Det er meget positivt. Og oveni har vi Nicolaj Jørgensen, der gjorde comeback efter sin skadespause for Feyenoord, og som plejer at score mål, og Kasper Dolberg, som godt nok er ramt på selvtilliden for tiden, påminder Kasper Lorentzen.

Ajax-teenageren var undtagelsen i den fornemme danskerdag, da han startede på bænken og senere brændte et straffespark for Amsterdam-klubben.

- Kunne man forestille sig, at de to også kom i gang og bidrog til den positive danskerindsats ude i Europa, så har vi altså en helt masse, der viser sig frem ude på de gode scener.

Og alt i alt må det siges at være en godkendt lørdag for de landsholdsaktuelle, danske spillere forud for de vigtige playoffkampe, der begynder fra den 9. november.