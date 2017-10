Vestergaard-mål forstærker krisen i Delaneys klub

Jannik Vestergaard scorede for Gladbach. Foto: Wolfgang Rattay / Scanpix Denmark

Mönchengladbach tog en sikker udesejr over Werder Bremen med Jannik Vestergaard som en af målskytterne.

Den tidligere mesterklub Werder Bremen kan slet ikke komme i gang i denne sæson.

Thomas Delaneys klub tabte på hjemmebane "danskeropgøret" mod Jannik Vestergaard og Mönchengladbach med 0-2 og er efter otte runder fortsat uden sejr i Bundesligaen.

Jannik Vestergaard havde en afgørende pande med i spillet, da han lavede gæsternes andet mål på et brag af et hovedstød efter 34 minutters spil.

Kort forinden var Mönchengladbach kommet i front på en smart detalje af Lars Stindl.

Offensivspilleren narrede Werder-forsvareren Robert Bauer ved at trække bolden bag om sit eget støtteben, inden han placerede den præcist i det lange hjørne.

Werder Bremens træner, Alexander Nouri, skiftede to spillere ud i pausen, men den håbede forandring udeblev.

Uden de store sværdslag kunne gæsterne køre den sikre sejr i land i en kamp, hvor begge danske landsholdsspillere spillede 90 minutter.

Det er tredje kamp i træk, Werder Bremen går fra banen uden at score.

Mens det ser sløjt ud for Thomas Delaney og co., er der ved at komme gang i Mönchengladbach, der har vundet tre ud af de seneste fire bundesligakampe og rykker på femtepladsen.

Werder Bremen er efter fire uafgjorte og fire nederlag fortsat på næstsidstepladsen. Kun FC Köln er dårligere.