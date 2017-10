Hareide vil ikke bestemme over Bendtners fremtid

Åge Hareide fortæller, at han håber på, at Nicklas Bendtner bliver i Rosenborg. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Nicklas Bendtner har igen fundet formen i norske Rosenborg, og derfor bliver der spekuleret i et skifte. Det håber den danske landstræner dog ikke på.

Nicklas Bendtner har fundet målformen i Rosenborg efter en turbulent periode.

Lørdag eftermiddag kom danskeren igen på måltavlen, da han scorede det andet mål i Rosenborgs 3-0-sejr over Tromsø.

Spidsangriberen har også fået gang i landsholdskarrieren igen, hvor han startede inde i VM-kvalifikationskampen mod Rumænien sidste søndag.

Til norske VG fortæller landstræner Åge Hareide efter Rosenborgs sejr, at han håber på, at danskeren bliver i Rosenborg, hvor han har fundet sig til rette, frem til et eventuelt VM i 2018. Det er dog ikke noget, som han ligefrem vil råde danskeren til og fortælle ham personligt.

- Nej, jeg blander mig ikke i landsholdsspillernes valg, fortæller Åge Hareide til den norske avis.

Mike Jensen, Nicklas Bendtners danske holdkammerat, håber også på, at danskeren fortsætter karrieren i Rosenborg, da der stadig er masser af plads og muligheder for, at han kan udvikle sig yderligere.

- Her er han sikker på at få chancer, score en masse mål, spille kampe og vinde en masse kampe, siger Mike Jensen.

Nicklas Bendtner er lige nu nummer to på topscorerlisten med 15 mål. Han er to scoringer efter Stabæks Ohi Omoijuanfo, som har scoret flest mål i den bedste norske række.