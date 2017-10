Lyngby vinder i David Nielsens AGF-debut

David Nielsen fik et nederlag i sin AGF-debut. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

David Nielsen debuterede mandag som AGF-træner mod eksklubben Lyngby, der vandt 2-0 over AGF's ti mand.

Gæsterne vandt 2-0 på mål af Michael Lumb og Mayron George.

Opgøret på Ceres Park var en meget taktisk affære, hvor de to træneres fælles fortid i Lyngby var tydelig. Afgørende blev Dino Mikanovic' udvisning i pausen, som gav AGF svære betingelser i anden halvleg.

Resultatet betyder, at Lyngby kravler over AGF i tabellen. Lyngby ligger med sejren nummer ni med tre point op til FCK på sjettepladsen, som giver en plads i mesterskabsspillet.

AGF er nummer ti - blot ét point efter Lyngby.

Havde chancen for at udligne

Mayron George fik første halvlegs største chance, da costaricaneren på flotteste vis blev spillet fri af Mikkel Rygaard, men Lyngby-angriberen afsluttede lige på Aleksandar Jovanovic.

Kort inden pausen følte AGF's Dino Mikanovic sig snydt for et straffespark og brokkede sig efterfølgende til et gult kort. Det blev byttet til et rødt kort i pausen, da Mikanovic i frustration væltede nogle stole.

Lyngby udnyttede hurtigt overtallet. Michael Lumb bragte gæsterne foran 1-0 efter 53 minutter på et tørt spark i det lange hjørne på oplæg af Kristoffer Larsen.

Både Kasper Junker og Morten "Duncan" Rasmussen havde chancer til at udligne, men i stedet lukkede Lyngby kampen, da indskiftede Kim Ojo headede bolden i kassen efter 85 minutter og sikrede en Lyngby-sejr på 2-0.