Premier League-klub er sat til salg

Newastle-fansene må forberede sig på en ny klubejer. Foto: Philip Brown / Scanpix Denmark

Newcastle Uniteds ejer, Mike Ashley, har besluttet at sætte klubben til salg.

Hvis pengepungen er stor, er der nu mulighed for at eje en af de mest ikoniske klubber i England.

Den nuværende ejer i Newcastle United, Mike Ashley, har valgt at stoppe i stedet give stafetten videre.

Det sker, efter 53-årige Ashley har været en omdiskuteret person blandt fansene. En skare har i lang tid ønsket ham væk fra klubben, fordi de har været utilfreds med, hvordan han har styret klubben.

- Newcastle United behøver en klar retning for at sikre en succesfuld fremtid.

- For at give klubben de største chancer for både at etablere sin position og bygge et niveau yderligere på, har den nuværende ejer besluttet, at det er i den bedste interesse for Newcastle United og dets fans at sætte klubben til salg, skriver klubben i en pressemeddelelse.

Mike Ashley har været ejer i Newcastle United siden 2007. Foto: SCOTT HEPPELL / Scanpix Denmark

Newcastle er rykket ned fra Premier League to gange i Ashleys tiårige periode som ejer i klubben.

Efter at være rykket op i Premier League sidste år er Rafa Benitez' tropper nummer ni efter otte kampe.

Den 44-årige finanskvinde Amanda Staveley nævnes ifølge BBC som en de mulige personer til at overtage ejerskabet i den nordengelske klub.

Det er usikkert, hvor stor en sum penge, en ny ejer skal kunne have for at overtage styringen af klubben. Da Ashley blev ejer i 2007, betalte han ifølge Sky Sports i omegnen af 134 millioner pund - lidt over en milliard danske kroner.