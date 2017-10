AGF forlanger Superliga-halvleg spillet om

David Nielsen var meget utilfreds med Dino Mikanovic' udvisning mod Lyngby. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

AGF håber på, at Dino Miknovic' andet gule kort mod Lyngby bliver annulleret, og at anden halvleg spilles om.

AGF har tirsdag aften valgt at indgive en protest til DBU.

Årsagen er forløbet omkring Dino Mikanovic' udvisning i søndagens Superliga-kamp mod Lyngby BK.

Kort før anden halvleg blev sat i gang, fik AGF-spilleren sit andet gule kort af dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen for at have væltet plasticstole, som Lyngbys trænerteam havde siddet på under kampen.

En episode der vel at mærke skete lige efter første halvleg blev fløjtet af.

AGF protesterer nu over dommerens håndtering, fordi udvisningen først blev givet lidt under et kvarter senere.

- Der er så meget på spil i disse kampe, at vi ganske enkelt ikke kan sidde overhørig, at en så afgørende kendelse som en udvisning bygger på et forkert grundlag og bliver effektueret så kritisabelt og i strid med fodboldloven, siger sportschef Peter 'PC' Christiansen i en pressemeddelelse.

AGF håber, at det gule kort vil blive annulleret samt, at anden halvleg i kampe bliver spillet om, fordi klubben mener, at forløbet fik afgørende indflydelse på kampen.

David Nielsen, som havde debut som AGF-træner var dybt rystet over udvisningen. Han fortalte efter kampen, at Mads-Kristoffer Kristoffersen trak anfører Pierre Kanstrup og Dino Mikanovic til side i pausen. Her troede David Nielsen, at Mikanovic vil få besked om at dæmpe sig.

- Men så siger han så, at han har bestemt sig for at give ham (Mikanovic, red.) sit andet gule kort på grund af det, og der er det jo klart, at man lidt tror, at man er med i ’skjult kamera’. På den her måde er der ingen af os, der ved, hvad der sker, og så skal vi ud og spille 3-4 minutter, efter det er sket, fortæller Nielsen til TV3 Sport.

AGF skriver i pressemeddelelsen, at de ikke vil kommentere yderligere på protesten, så længen sagen er i gang med at blive behandlet.