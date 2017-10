Danmark er favorit mod Irland, mener bookmakere

Danske Spil har akkurat som en række internationale bookmakere Danmark som favorit til at indløse VM-billet.

Det danske fodboldlandshold er med, når der spilles VM-slutrunde i Rusland i sommeren 2018.

Sådan går det i hvert fald, hvis man tror på Danske Spil og en stribe andre bookmakere, som hurtigt var ude med odds på, hvordan det går Danmark i de to playoffkampe mod Irland i kølvandet på tirsdagens lodtrækning.

- Irland var ikke ønskemodstanderen, men langt fra den værste lodtrækning, vi kunne få, siger Peter Emmike Rasmussen, der er oddsansvarlig i Danske Spil, i en pressemeddelelse.

Om de kommende modstandere fra Irland siger han videre:

- De var ikke særligt overbevisende i deres sidste gruppekampe, hvor de har haft problemer med at finde formen, og på baggrund af det vurderer vi, at Danmark er favorit til at gå videre.

Danske spil giver Åge Hareides tropper 55 procents chance for at nå VM, og tirsdag eftermiddag kan man få pengene 1,75 gange igen ved at spille på dansk avancement, mens en irsk VM-billet giver pengene 2,10 gange igen.

Hos Bet25 er troen på dansk avancement endnu større. Her gives der 2,20 gange pengene igen på irsk avancement, mens en dansk VM-billet giver pengene 1,67 gange igen.

- Samtlige spillere på Irlands landshold spiller til dagligt i Premier League eller Championship, så de er vant til at stå ansigt til ansigt med de store drenge.

- I Shane Long og Robbie Brady har de også nogle spændende alternativer til James McClean, men spiller for spiller står Danmark væsentligt stærkere. Vores bedste gør sig i større klubber og er vant til at præstere under et større pres, lyder vurderingen i en pressemeddelelse fra Bet25-oddssætter Nicolai Johansen.

Ladbrokes har Danmark som endnu større favorit, her får man kun pengene 1,57 gange igen på dansk VM-deltagelse tirsdag eftermiddag, mens Irland giver pengene 2,25 gange igen. Præcis samme odds får man hos Coral.

Ingen bookmakere har tirsdag eftermiddag Irland som favorit til at nå VM på bekostning af Danmark.

Danmark møder Irland 11. november i Parken, mens der er returkamp i Irland tre dage senere.