Danmark gjorde det i 1999 - og de kan gøre det igen

TV 2 SPORTs fodboldekspert mener, at spillerne med stor erfaring skal træde i karakter i de afgørende playoffkampe.

Følg lodtrækningen til VM-playoffkampene på sport.tv2.dk fra kl. 13:30.

Jon Dahl Tomasson var i storform, da Danmark i 1999 skulle forsøge at kvalificere sig til EM.

Danmark mødte Israel i to playoffkampe, som skulle afgøre, om Danmark kom med til slutrunden, der året efter blev afholdt i Holland og Belgien. Danskerne vandt samlet med 8-0, hvor den danske målræv stod for tre af målene.

Nu er Jon Dahl Tomasson igen med omkring landsholdet, når to playoffkampe skal afgøre, om Danmark kommer med til VM i Rusland næste år. Denne gang må assistenten Tomasson tage til takke med en plads på bænken ved siden af landstræner Åge Hareide.

Danskernes modstander findes tirsdag eftermiddag, og for TV 2 SPORTs fodboldekspert er der én ting, som er helt central, hvis VM-billetten skal sikres.

- Jeg synes, det afhænger meget af midteraksen. Der er en Simon Kjær, en Christian Eriksen og en Thomas Delaney, som alle godt må træde i karakter, siger TV 2 SPORTs fodboldekspert Kasper Lorentzen, som også tillægger Kasper Schmeichel en hovedrolle.

Jeg tror ikke, at presset er så stort på Danmark. De er kommet fra baghjul og har mere at vinde, end de har at tabe Kasper Lorentzen, fodboldekspert TV 2 SPORT

- Målmanden har altid en stor rolle, når det er to så vigtige kampe. Hvis nu holdet ikke skulle fungere, så må målmanden godt have en rigtig god dag.

Samlet svensk nederlag for to år siden

Flere af spillerne var også med for to år siden, da Danmark mødte Sverige i to afgørende EM-playoffkampe. Dengang var det en storspillende Zlatan Ibrahimovic, som forhindrede dansk deltagelse ved en slutrunde.

Zlatan Ibrahimovic spillede en stor rolle, da Sverige slog Danmark i EM-playoff for to år siden. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Selvom minderne om nederlaget måske stadig er i flere af spillernes erindring, burde det være en fordel, at de har prøvet det før.

- Jo mere erfaring, jo bedre er det. Det er en lille fordel, at flere af dem var med for to år siden. Kampene har normalt sit eget liv, men jo mere erfaring, jo bedre - hvis man altså har lært af det, siger Kasper Lorentzen.

- Det handler om at dominere kampene, uanset hvem modstanderen bliver. Så er det selvfølgelig ikke givet, at selvom man dominerer kampen, at man så også får sejren. Det positive for Danmark er, at de er inde i en god periode, hvor de har fået bygget noget selvtillid op. Alle kampene har ikke været lige gode, men de har fået opbygget en tro på tingene.

- Presset er ikke så stort

Med den tro skal de forsøge at eliminere det pres, som der vil være i de afgørende kampe. Fodboldeksperten tror på, at holdet vil stå sammen, og de rutinerede vil tage ansvar, ligesom det var tilfældet mod Israel i 1999.

- Jeg tror godt, at de kan klare det pres, der vil være på dem. Der er trods alt noget erfaring inde centralt på midtbanen og i forsvaret. Det handler også om at læne sig op ad hinanden og være et hold.

- Det gælder især de spillere, som ikke har prøvet det før. Jeg tror ikke, at presset er så stort på Danmark. De er kommet fra baghjul og har mere at vinde, end de har at tabe, siger Kasper Lorentzen.

Danmark tabte samlet til Sverige for to år siden, da svenskerne vandt 2-1 i den første kamp, mens den anden kamp i Parken endte 2-2.

I toppen af artiklen kan du se Danmarks sejr på 3-0 over Israel i 1999, hvor Jon Dahl Tomasson scorede det sidste mål.

Følg lodtrækningen til VM-playoffkampene på sport.tv2.dk fra kl. 13:30.