Danmark møder Irland i playoff-kampene

Tirsdag eftermiddag blev der trukket lod til playoffkampene til VM. Se, hvem der skal møde hinanden, her.

Irland bliver modstanderen, som det danske herrelandshold skal forsøge at besejre over to playoffkampe.

Vinderen er klar til VM, mens taberen må se fodboldslutrunden næste år fra sofaen.

Irland og Danmark har mødt hinanden 13 gange tidligere. Senest i 2007, hvor Irland vandt 4-0 i Danmark. I alt er det blevet til tre danske sejre over Irland. Her skal landsholdet kigge tilbage til 1985, hvor Irland blev besejret med 4-1 på udebane.

En fysisk modstander

Christian Eriksen og co. var seedet til tirsdagens lodtrækning og var derfor sikre på at undgå store fodboldnationer som Kroatien, Schweiz og Italien i playoffkampene.

Kun de fire useedede hold, Nordirland, Irland, Grækenland og Sverige, kunne trækkes, fordi de havde en dårligere placering på verdensranglisten end Danmark.

TV 2 SPORT's fodboldekspert Kasper Lorentzen har tidligere givet denne vurdering af Irland som mulig playoffmodstander:

- Det er en modstander at foretrække. Det, jeg så mod Wales i deres sidste gruppekamp, var ikke imponerende ud fra et spillemæssigt synspunkt. De får et mål på en fejl og står kun og forsvarer sig.

- De kommer med fysik, men kan Danmark – uden at spille på deres præmisser – spille med musklerne, kan man få taget på dem, vurderer Lorentzen.

Sådan endte lodtrækningen:

Nordirland - Schweiz

Kroatien - Grækenland

Danmark - Irland

Sverige - Italien

Holdene, der er nævnt først, starter på hjemmebane og slutter på udebane.

De første fire kampe bliver spillet i perioden fra den 9. til den 11. november. De afgørende fire kampe spilles fra den 12. til den 14. november. De præcise datoer bliver bestemt senere.