DBU vil onsdag aflyse vigtig kvindelandskamp

Pernille Harder, Sanne Troelsgaard og resten af kvindelandsholdet kommer måske ikke til at spille fredag aften. Foto: TOBIAS SCHWARZ / Scanpix Denmark

Efter planen skulle kvindelandsholdet fredag møde Sverige i VM-kvalifikationen. Onsdag formiddag klokken 10 vil DBU aflyse kampen.

DBUs ledelse vil onsdag klokken 10 orientere det svenske fodboldforbund om, at spillerne på Danmarks kvindelandshold ikke stiller op til VM-kvalifikationskampen mod Sverige på fredag.

Det skriver DBU på sin hjemmeside.

En aflysning kan betyde, at Danmark smides ud af VM-kvalifikationen. Dermed ryger muligheden for at komme til OL 2020 - og så kan der følge sanktioner i den efterfølgende kvalifikation frem mod EM 2021. Det er en slutrunde, som Danmark tidligere har vist interesse for at afholde.

- Parterne har nærmet sig hinanden og er tættere på en aftale end nogensinde. Der er dog en lang række principielle punkter, der skal forhandles på plads, før aftalen kan forelægges DBU’s bestyrelse til behandling og godkendelse, siger Christian Kofoed, der er en del af DBUs forhandlere, til DBUs hjemmeside.

Ifølge DBU har unionen tilbudt spillerne en ny delaftale inden de kommende VM-kvalifikationskampe mod Sverige og Kroatien, ligesom løsningen endte med at blive inden den seneste kamp mod Ungarn. Spillerne har dog afvist endnu en delaftale, da man gerne vil have forhandlingerne om en ny landsholdsaftale afsluttet inden de kommende kampe.

- DBU tager kraftigt afstand fra, at Spillerforeningen og spillerne på denne måde bruger landsholdslejren og de forestående kampe som gidsel i en faglig kamp. Det går ud over de sportslige forberedelser og over dansk fodbold som helhed.

- Arbejdet med nye landsholdsaftaler kræver grundige forhandlinger og den nødvendige tid – og det bør ikke ske midt i landsholdslejren, hvor spillerne bør koncentrere sig om at forberede sig til kampene. Derfor har vi lagt op til en forhandlingsplan med effektive og ansvarsfulde forhandlinger lige efter kampene, siger Christian Kofoed.

Spillerne skulle være mødt ind i landsholdslejren mandag klokken 13. Tirsdag mødte EM-sølvvinderne heller ikke op, og i stedet for at træne under den nye landstræner Søren Randa-Boldt har de selvtrænet på en kunstgræsbane i Dragør.

Konflikten mellem DBU og Spillerforeningen har stået på i næsten et år. Der har, ifølge DBU, været afholdt flere end 20 møder mellem parterne. Den seneste måned har Danmarks Idrætsforbund og LO været med som mæglere, men en ny aftale er endnu ikke landet.

Ifølge TV 2 SPORTs oplysninger handler det ud over løn også om hvem der skal bestemme hvad, når landsholdsspillerne er samlet. I de tidligere aftaler har Spillerforeningen eksempelvis haft mulighed for at lægge beslag på en del af den tid, landsholdsspillerne er samlet under DBU. Derudover er parterne også uenige om hvem der skal bestemme, hvordan DBUs investering i kvindefodbold skal fordeles.

TV 2 SPORT har forsøgt at få en kommentar fra flere af landsholdsspillerne. Tidligere på dagen talte vi med højrebacken Theresa Nielsen, der har spillet 116 landskampe.

Hvad tænker du om det, hvis det ender med, at kampen bliver aflyst?

- Det ville være møgærgerligt. Men så har vi også set, hvad DBU vil med dansk kvindefodbold. Det er helt klart ikke os, der har valgt det her skridt. Vi har bare sagt, at der skal være nogle rammer og vilkår for, at det kan lade sig gøre at være en professionel fodboldspiller og blive blandt de bedste, som der bliver drømt om inde fra DBU.

- Jeg synes, det er helt fair, det som vi kræver. Det er også derfor, vi står ved det.