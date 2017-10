Disse fire hold kan Danmark møde: Sådan er chancen for at komme til VM

Irland, Grækenland, Sverige og Nordirland er Danmarks mulige modstandere i VM-play-off. Foto: Scanpix

Det danske fodboldlandshold har gode muligheder for at spille sig til VM i Rusland næste år, mener ekspert.

En god slutspurt af det danske fodboldlandshold gør, at det er seedet, når der tirsdag eftermiddag trækkes lod til VM-playoffkampene, der spilles mellem den 9. og 14. november.

Dermed undgår Christian Eriksen og resten af den rød-hvide trup at møde Schweiz, Italien eller Kroatien, men skal i stedet op mod et af de useedede hold: Irland, Nordirland, Grækenland eller Sverige.

- Det handler om at undgå Sverige. De tre andre hold er dårligere set ud fra spil og kvalitet. Sverige er den sværeste modstander, fordi de måske minder for meget om os selv, siger TV 2 SPORTs fodboldekspert Kasper Lorentzen.

Herunder kan du læse meget mere om Danmarks fire mulige modstandere i playoffkampene om en VM-plads, hvor Kasper Lorentzen giver sin analyse af modstanderne og sandsynligheden for dansk succes.

IRLAND

Danmarks chance: 60/40

Med en sejr på 1-0 i sidste gruppekamp over Wales sikrede Irland sig en plads i playoff. Foto: Scanpix

Danmark mod Irland: 3 sejre, 5 uafgjorte, 5 nederlag

Seneste opgør mellem Danmark og Irland var en venskabskamp i 2007, hvor Danmark på hjemmebane i Aarhus tabte 0-4.

Irlands gruppe: Serbien, Wales, Østrig, Georgien, Moldova (19 point i 10 kampe og en målscore på 12-6 )

Disse lande er kvalificeret til VM 2018 Fra Afrika Nigeria

Egypten Fra Asien Iran

Japan

Saudi-Arabien

Sydkorea Fra Europa Rusland (vært)

Belgien

Polen

Tyskland

England

Spanien

Island

Serbien

Frankrig

Portugal Fra Nord- og Centralamerika Mexico

Costa Rica Fra Sydamerika Brasilien. Kilde: fifa.com

Antal slutrunder: 6 (3 VM og 3 EM)

Profiler: Shane Duffy (Brighton), David Meyler (Hull), James McClean (West Bromwich) og Daryl Murphy (Nottingham Forest)

- Det er en modstander at foretrække. Det, jeg så mod Wales i deres sidste gruppekamp, var ikke imponerende ud fra et spillemæssigt synspunkt. De får et mål på en fejl og står kun og forsvarer sig, siger Kasper Lorentzen.

- De kommer med fysik, men kan Danmark - uden at spille på deres præmisser - spille med musklerne, kan man få taget på dem. Danmark er gode til at spille med bolden, så det er et spørgsmål om at åbne dem op i stedet for at spille for meget duelspil. De har noget power og er vant til fysikken i de britiske fodboldrækker. Danmark vil formentlig kunne styre kampene, medmindre de bliver lagt under et fysisk pres.

GRÆKENLAND

Danmarks chance: 60-40

Danmark mod Grækenland: 8 sejre, 4 uafgjort og 3 nederlag

Seneste opgør var en venskabskamp i 2009, som endte 1-1. Tilbage i 1997 sikrede Danmark sig en plads ved VM med en førsteplads i gruppen, som kom i hus takket være 0-0 i Grækenland.

Grækenland gav sig selv matchbold i sidste runde mod Gibraltar takket være en 2-1-sejr ude over Cypern. Foto: Scanpix

Grækenlands gruppe: Belgien, Bosnien, Estland, Cypern, Gibraltar (19 point i 10 kampe og en målscore på 17-6)

Antal slutrunder: 7 (3 VM og 4 EM)

Profiler: Sokratis Papastathopoulos (Dortmund), Konstantinos Manolas (Roma), Zeca (FC København) og Konstantinos Mitroglou (Marseille)

- Det er en ukendt størrelse, men i deres pulje har de ikke været overbevisende. 19 point er udmærket, men de får maks. uafgjort mod gruppens to stærkeste hold. De scorer ikke mange mål, men lukker heller ikke så mange ind. Det sidste er jo fint, men det er så også kun Bosnien og Belgien, der kunne true dem. Vores gruppe har været væsentligt stærkere end deres, siger Kasper Lorentzen.

- De har spillere fra Dortmund og Roma og selvfølge FCK's Zeca, men ellers spiller de primært i Tyrkiet og Grækenland. Det er en ganske fin modstander for Danmark, selvom det er en svær udebane.

NORDIRLAND

Danmarks chance: 60/40

Med en 2-0-sejr over Tjekkiet sikrede Nordirland sig allerede andenpladsen med to spillerunder tilbage. Foto: CLODAGH KILCOYNE / Scanpix Denmark

Danmark mod Nordirland: 4 sejre, 5 uafgjorte, 2 nederlag

Sidst nationerne mødtes var i kvalifikationen til EM i 2008. Danmark kom ikke med, hvilket blandt andet skyldtes blot ét point i to kampe mod Nordirland.

Nordirlands gruppe: Tyskland, Tjekkiet, Norge, Aserbajdsjan, San Marino (19 point i 10 kampe og en målscore på 17-6)

Antal slutrunder: 4 (3 VM og 1 EM)

Profiler: Jonny Evans (West Bromwich), Steven David (Southampton) og Kyle Lafferty (Hearts)

- Det er ikke verdens største landshold, hvor man ryster i benene over dem. Det minder lidt om Irland med en masse power og fysik, men det er en kamp, Danmark skal kunne kontrollere, siger Kasper Lorentzen.

- Man kender især Jonny Evans, men ellers er det spillere fra lavere rangerede klubber. Kvaliteten på Danmarks hold er højere end deres. Det handler om taktikken og om at få dem åbnet op, så vi kan gøre ondt på dem.

- Danmark er ovenpå resultatmæssigt og har bygget sig op, mens Nordirland har fået nogle gok i nøden - men har så også været kvalificeret til playoff tidligere end Danmark.

SVERIGE

Danmarks chance: 50/50

På en sen scoring vandt Sverige i kvalifikationen med 2-1 på hjemmebane over Frankrig. Foto: TT NEWS AGENCY / Scanpix Denmark

Danmark mod Sverige: 40 sejre, 19 uafgjorte, 46 nederlag

I det nye årtusinde er kun én kamp mod nabolandet blevet vundet med mere end ét mål. Danmark og Sverige var ude i netop en playoffkamp om en EM-billet for to år siden, hvor svenskerne vandt 2-1 på hjemmebane, mens opgøret i Parken endte 2-2.

Sveriges gruppe: Frankrig, Holland, Bulgarien, Hviderusland, Luxembourg (19 point i 10 kampe og en målscore på 26-9)

Antal slutrunder: 17 (11 VM og 6 EM)

Profiler: Victor Lindelöf (Manchester United), Emil Forsberg (RB Leipzig), Ola Toivonen (Toulouse) og Marcus Berg (Al Ain)

- Generelt er spillerne meget lig Danmarks. De spiller i Premier League, Bundesligaen og så videre, så på den måde er det kvalitetsmæssigt meget det samme. Spillerne vil ikke tabe, fordi det er Danmark - og omvendt. Det vil være en fin modstander, men sportsligt vil jeg gerne undgå dem, siger Kasper Lorentzen.

- Zlatan Ibrahimovic er ikke med for Sverige længere, og han er jo bare en kæmpe spiller, der afgjorde tingene i sidste playoff. Sverige er ikke det samme uden Zlatan, men til gengæld er de nok mere en helhed. Der er ikke den ene stjerne, der stikker ud. Det er både godt og skidt.

- I deres pulje har de været rimelig dygtige og slog Frankrig på hjemmebane. Puljen var meget svær, så det ligner et hold, der er godt kørende.

