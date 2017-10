Eriksen og Tottenham tager point fra Real Madrid

Christian Eriksen fik fuld spilletid i Champions League-kampen mod Real Madrid. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / Scanpix Denmark

Tottenham var under pres mod Real Madrid, men det lykkedes at slippe igennem opgøret med et enkelt point.

Christian Eriksen og Tottenham slap fra Bernabeu med fodboldlivet i behold, da Real Madrid tog imod i gruppe H.

Trods et stort Real-pres kampen igennem lykkedes det at få 1-1 for englænderne, der sammen med Real Madrid topper gruppen med syv point foran Borussia Dortmund og Apoel, der efter 1-1 har et point hver i gruppen.

Tottenham lagde fint ud i de første minutter, men efter fire minutter hamrede Ronaldo bolden på stolpen med et hovedstød, og Karim Benzema misbrugte riposten.

Christian Eriksen havde Luka Modric som overfrakke, og det slap kroaten bedst fra. Eriksen fik ikke vist meget i første halvleg.

Cristiano Ronaldo havde en mulighed efter 16 minutter i en Real-dominans, men også Harry Kane var tæt på med hovedet efter et hjørnespark fra Eriksen.

Gæsterne følte sig snydt for et straffespark, da Llorente blev væltet i feltet, men englænderne skulle være glade for ikke at have indkasseret et scoring efter 20 minutter.

Harry Kane havde ikke vist meget indtil da, men efter 27 minutter fik han presset Raphaël Varane til at score selvmål efter et indlæg fra Serge Aurier.

Foran 1-0 kom Tottenham bedre med, men Marcelo, Isco og Benzema kom alle til chancer.

Fire minutter før pausen begik Serge Aurier straffe mod Toni Kroos, og Ronaldo udlignede sikkert.

Tottenham var under pres i det første kvarter af anden halvleg, og målmand Hugo Lloris måtte diske op med en stor redning, da Benzema afsluttede tæt på mål med hovedet.

Ronaldo fyrede kanonen af, og Lloris måtte igen præstere med høj klasse, inden et par tunneler af verdensstjernen igen skabte kaos i Tottenhams forsvar.

Efter 70 minutter var Kane spillet helt fri, men Keylor Navas reddede flot. Christian Eriksen fik en stor mulighed tre minutter senere, men han sparkede i sidenettet, og det hele endte uafgjort.

I gruppens andet opgør jagtede Borussia Dortmund de første point i gruppespillet ude mod Apoel fra Cypern.

Apoel kom foran 1-0 ved Mickael Pote efter 62 minutter, efter at Roman Bürki havde halvklaret et forsøg i første omgang.

Føringen holdt dog ikke længe, og fem minutter senere udlignede Sokratis for gæsterne.