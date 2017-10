FC København uden stjerner i Europa League-kamp

Carlos Zeca er en af de FCK-spillere, der bliver hjemme. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Carlos Zeca, Benjamin Verbic og Nicolai Boilesen skal ikke med til FCK's Europa League-udekamp mod FC Zlín.

Når FC København onsdag rejser til Tjekkiet forud for torsdagens kamp mod FC Zlín i Europa League, bliver det uden tre af FC Københavns bedste spillere i flyet.

Ståle Solbakken fortæller efter tirsdagens FCK-træning, at han for en sikkerheds skyld ikke tager Carlos Zeca, Benjamin Verbic og Nicolai Boilesen med til udekampen.

De bliver hjemme for at være i fuldt vigør til hjemmekampen mod AGF i Alka Superligaen på søndag.

- Vi så i slutningen af kampen mod OB i søndags, at Zeca er slidt. Benjamin Verbic har mistet lidt af sin eksplosion i de sidste kampe, efter han har spillet meget - også i landskampene for Slovenien.

- Og Nicolai Boilesen har vi akkurat fået tilbage fra en lille skade, så de tre tager vi ikke med til Tjekkiet.

- Der kan let komme skader, når spillerne er lidt trætte. Det må ikke ske for os lige nu, siger Ståle Solbakken.

Nordmandens disposition kommer efter to nederlag i træk i Superligaen, hvilket har efterladt danmarksmestrene mellem otte og seks point efter fronttrioen med FC Nordsjælland, FC Midtjylland og Brøndby.

Er beslutningen om at lade de tre spillere blive hjemme et udtryk for, at du prioriterer Superligaen højere end Europa League lige nu?

- Nej, det gør jeg ikke. Udfordringen er, at vi skal kunne præstere i to turneringer.

Men hvis I skulle spille mod AGF torsdag, så har man en fornemmelse af, at de tre spillere godt kunne have været med?

- Ja, det kan man godt sige, men så havde vi måske stillet anderledes op i de foregående kampe så.

- Hvis vi havde haft maksimumpoint i Superligaen og nul point i Europa, så kan det da godt være, at vi havde gjort det lidt anderledes, siger Ståle Solbakken.

Efter to ud af seks runder i Europa Leagues gruppespil ligger FCK på en delt andenplads i gruppe F side om side med Sheriff Tiraspol. Begge klubber har spillet 0-0 i deres to første kampe - senest mod hinanden for tre uger siden.

Lokomotiv Moskva topper gruppen med fire, mens torsdagens FCK-modstander, FC Zlín, har et point.