FIFA-planlægning af VM-brag møder hård kritik

Jorge Luis Pinto under en landskamp mod Mexico den 10. oktober 2017. Foto: Jos / Scanpix Denmark

To VM-playoffkampe mellem Honduras og Australien skal spilles i to forskellige verdensdele inden for fem dage.

Honduras og Australien skal i november kæmpe om en plads ved næste års VM i fodbold.

Det internationale fodboldforbund, FIFA, bliver nu mødt med skarp kritik over planlægningen af de to playoffkampe, der skal spilles i Honduras og Australien med fem dages mellemrum.

- Det er inhumant af FIFA at placere kampene så tæt på hinanden, når det kræver så lang en rejse, siger Honduras-træner Jorge Luis Pinto ifølge nyhedsbureauet Reuters til lokale medier.

Det første opgør spilles i det mellemamerikanske land den 10. november, mens der er returopgør i Sydney fem dage senere.

Holdet fra Honduras får en ekstra lang rejse til Australien, da der ikke er direkte flyforbindelser mellem de to lande. Det betyder, at holdet mellemlander i Los Angeles på vejen til Sydney.

Jorge Luis Pinto erkender dog, at australierne formentlig vil få det endnu hårdere end Honduras-spillerne.

Det skyldes, at australierne først skal rejse til Honduras for at spille og bagefter tilbage til Sydney til returkampen.

- Vi skal ikke rejse ud på to rejser, der kan skade os.

- Australien skal først komme her for at spille, og så skal de tilbage, og det er mere trættende, siger landstræneren.

Honduras endte på en fjerdeplads i den nord- og centralamerikanske VM-kvalifikation.

Australien har kæmpet sig frem til playoffkampene gennem den asiatiske kvalifikation.