Hareide forventer svære playoffkampe mod Irland

Åge Hareide forudser to svære playoffkampe om en plads til VM 2018. Foto: Martin Sylvest / Scanpix Denmark

En kamp i Parken og en kamp på udebane kommer til at afgøre, om Danmark skal med til VM i Rusland næste sommer.

Herrelandstræner Åge Hareide kan endelig tage hul på de konkrete forberedelser til playoffkampene frem mod VM.

Tirsdag klokken 14 blev der trukket lod til kampene, hvor Danmark som seedet nation trak det useede hold Irland. Den første kamp spilles i Parken.

- Det bliver nogle svære kampe, og jeg kommer til at møde min gamle holdkammerat Martin O'Neill. Det bliver hyggeligt, sagde Åge Hareide live på Herrelandsholdets Facebookside i forbindelse med lodtrækningen.

Martin O'Neill er landstræner for Irland, og det er nok kun mødet med O'Neill, som Hareide glæder sig over. Rent sportsligt udtrykker Danmarks landstræner i hvert fald ikke den store begejstring - selvom han tror på, at Danmark kan spille sig til VM:

- Det bliver svært. Alle modstanderne havde været svære, og nu må vi gang med at analysere Irland. Men vi skal også tro på os selv. Hvis vi spiller op til vores max-max-niveau, så har vi gode muligheder for at gå videre.

Danmark var seedet i lodtrækningen sammen med Schweiz, Italien og Kroatien. De useedede hold var Irland, Sverige, Nordirland og Grækenland.

TV 2 SPORTs fodboldekspert Kasper Lorentzen har tidligere beskrevet Danmarks mulige modstandere. Her er hans syn på Irland.

- Det er en modstander at foretrække. Det, jeg så mod Wales i deres sidste gruppekamp, var ikke imponerende ud fra et spillemæssigt synspunkt. De får et mål på en fejl og står kun og forsvarer sig, siger Kasper Lorentzen og uddyber:

- De kommer med fysik, men kan Danmark - uden at spille på deres præmisser - spille med musklerne, kan man få taget på dem. Danmark er gode til at spille med bolden, så det er et spørgsmål om at åbne dem op i stedet for at spille for meget duelspil. De har noget power og er vant til fysikken i de britiske fodboldrækker. Danmark vil formentlig kunne styre kampene, medmindre de bliver lagt under et fysisk pres.

Playoffkampene spilles i november

Her følger en liste over de fire playoffopgør. De førstnævnte hold starter med at spille på hjemmebane.

Danmark - Irland

Nordirland - Schweiz

Kroatien - Grækenland

Sverige - Italien

Åge Hareide havde håbet, at Danmark ville slutte i Parken.

- Det var ikke helt, som vi skulle have det, siger Åge Hareide og uddyber:

- Specielt når vi starter på hjemmebane, så bliver det afgørende, at vi har et godt koncept, som vi også kan bruge i Dublin, lyder det fra landstræneren, inden han nævner, at det kan blive afgørende, at Danmark kan holde på bolden og undgå at smide den væk.

Danmark møder Irland den 11. og 14. november klokken 20:45.