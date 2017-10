- Kvindefodbolden bliver bombet tilbage, vurderer Flemming Toft

Onsdag klokken 10 vil DBU aflyse fredagens VM-kvalifikationskamp mod Sverige på grund af konflikten med Spillerforeningen.

Den verserende konflikt mellem DBU og Spillerforeningen kan onsdag nå det ultimative højdepunkt – eller lavpunkt, om man vil.

DBU har tirsdag annonceret, at unionen onsdag klokken 10 vil ringe til det svenske fodboldforbund og meddele, at Danmark ikke stiller op til VM-kvalifikationskampen fredag aften.

- Kvindefodbolden bliver bombet markant tilbage, hvis VM-kvalifikationskampen mod Sverige ikke bliver til noget. Al den goodwill og hype som EM-successen førte med sig - sportsligt, blandt danskerne generelt og i medierne - vil blive kvast, siger TV 2 SPORTs fodboldkommentator Flemming Toft.

- I Uefa-regi vil Danmark ikke blot blive dømt som taber 0-3, hvis de ikke møder op, men også smidt ud af hele kvalifikationsturneringen – og turneringen efter. Det er uklart, hvordan Fifa reagerer, men der kommer utvivlsomt en reaktion og en sanktion.

Forhandlingerne om en ny landsholdsaftale har stået på i næsten et år. Konflikten optrappede i september, hvor den tidligere aftale udløb.

Spillerne har afvist delaftale

I september mødte landsholdsspillerne ikke ind til træningssamling inden en udsolgt testkamp mod Holland, og derfor blev kampen aflyst. Først 30 timer inden VM-kvalifikationskampen mod Ungarn præsenterede parterne en delaftale, så holdet kunne rejse til Ungarn og spille. Danmark vandt 6-1.

Delaftalen lagde op til, at DIF og LO skulle mægle mellem parterne i de videre forhandlinger. Det har resulteret i omkring 70 timers forhandlinger den seneste måned, men da parterne endnu ikke er enige, er spillerne heller ikke mødt op til den samling, der skulle være begyndt mandag den 16. oktober klokken 13.

TV 2 SPORT har talt med DBUs kommunikationschef Jakob Høyer om planerne om at aflyse kampen.

- Der er ikke rigtigt andre muligheder. VI skulle gerne have trænet i går og i dag, og spillerne har åbenbart valgt ikke at ville stille op for det danske fodboldlandshold. De er ikke mødt ind til træning, og de skal have nogle ordentlige forberedelser til denne kamp. Derfor er vi nødt til i morgen at ringe og sige, at spillerne ikke gider spille kampen.

DBU fortæller, at man har tilbudt en ny delaftale, så forhandlingerne kan fortsætte på den anden side af kampene mod Sverige og Kroatien den 20. og 24. oktober. Det er blevet afvist af spillerne og Spillerforeningen – og da holdet stadig ikke er mødt ind, så har DBU altså planlagt at aflyse kampen mod Sverige

- Det her vil gå ud over DBU, spillerne og kvindefodbolden generelt, slutter Flemming Toft.

Ifølge TV 2 SPORTs oplysninger skal spillerne møde op på DBUs vilkår, hvis beslutningen om en aflysning skal ændres inden onsdag klokken 10.