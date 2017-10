Kvindekommissionen om konflikt: - Vi er dybt bekymrede

Nadia Nadim efter nederlaget til Holland i EM-finalen. Foto: TOBIAS SCHWARZ / Scanpix Denmark

Kvindekommissionen forstår ikke, at problemerne er så "uoverstigelige" i striden mellem DBU og spillerne.

Kvindekommissionen er bekymret for, at den øjeblikkelige konflikt mellem Spillerforeningen og Dansk Boldspil-Union (DBU) vil få store konsekvenser for kvindefodbolden.

Kommissionsformand Helle Thorning-Schmidt og kommissionsmedlemmerne Lykke Friis og Christian Stadil opfordrer tirsdag de to parter til at finde en løsning.

Sagen er yderst tilspidset, da kvindelandsholdet efter planen skal møde Sverige på fredag i VM-kvalifikationen. I næste uge venter en ny opgave mod Kroatien.

Men spillerne er endnu ikke mødt op i landsholdslejren i Helsingør, og de nægter at gå på banen uden en landsholdsaftale.

- Vi er dybt bekymrede for, at der efter så lang tids usikkerhed endnu ikke er fundet en løsning for rammerne for kvindelandsholdet, skriver Thorning-Schmidt, Friis og Stadil i en pressemeddelelse.

- Hvis der ikke kommer en aftale snart, vil der ikke være nogen vindere, kun tabere, vurderer de.

For en måned siden strejkede landsholdsspillerne også i en uge frem mod to kampe mod Holland og Ungarn.

DBU så sig nødsaget til at aflyse en udsolgt venskabskamp mod Holland. Men det lykkedes at indgå en midlertidig aftale før kampen på udebane mod Ungarn i VM-kvalifikationen.

Efter at danskerne havde vundet 6-1 i Ungarn, mente flere af spillerne, at det blot var formaliteter, der skilte DBU og Spillerforeningen fra en endegyldig aftale.

Det har dog vist sig, at parterne ikke var helt så tæt på hinanden.

Kvindekommissionen har svært ved at forstå, hvorfor det endnu ikke er lykkedes at lave en aftale.

- Eftersom der tilsyneladende er sket fremskridt siden sidste forhandlingsrunde, er det vanskeligt at forstå, at problemerne i forhandlingerne kan være så uoverstigelige, at de kan berettige det store tilbageslag for fodbolden, som en manglende aftale vil medføre.

- Vi opfordrer derfor indtrængende parterne til at genoptage dialogen og finde en løsning nu, skriver kommissionen.

DBU har meldt ud, at man ikke ønsker at forhandle så tæt på en vigtig kvalifikationskamp og har opfordret til en ny midlertidig aftale.

Spillerforeningen er parat til at forhandle videre, oplyser formand Jeppe Curth.

- Vi er klar til at forhandle lige nu. Så selvfølgelig stiller vi op. Jeg håber at DBU også er klar til at rykke nu, siger Jeppe Curth.

- Vi skal have løst det nu og have en kollektiv aftale på plads, siger formanden.