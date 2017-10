Kvist jagter personlig revanche mod Irland

William Kvist har en dårlig oplevelse fra sidste gang, han spillede landskamp mod Irland.

Da anden halvleg skulle sættes i gang i venskabskampen mellem Irland og Danmark, var det med en 22-årig William Kvist på banen.

FC København-spilleren var blevet skiftet ind i stedet for Kasper Bøgelund og stod nu klar til at få sin landsholdsdebut. Men det skulle ikke blive en, han ville huske tilbage på med glæde.

Kampen, som blev spillet i 2007, endte 4-0 til Irland, og var det seneste møde mellem Danmark og Irland.

Om under en måned står de to landshold over for hinanden igen. To gangr på fire dage skal de mødes i playoff-kampe om at komme til VM i Rusland næste år.

Her er der mulighed for revanche for det danske landshold. Men også en personlig revanche for William Kvist, som havde indflydelse på, at den irske sejr blev så stor.

- Jeg var skyld i halvandet mål. Så jeg kan kun gøre det bedre, kan man sige. Jeg glæder mig til revanche, siger han til TV 2 SPORT.

To forskellige styrker

Uanset hans dårlige erfaring med Irland er han dog glad for, at det blev dem, som Danmark trak. Spiller for spiller mener han, at Danmark har en klar fordel. Men Irland har et godt kollektiv, der ikke skal undervurderes.

- Vi har spillere, der spiller i større klubber, for de har eksempelvis ikke en Christian Eriksen. Vi har rent teknisk en anden mulighed end at spille fysisk. Mens de ikke har en anden at spille på end det fysiske. Så det er to hold, der ved, hvad de kan og ikke kan. Dem, der udnytter deres styrker bedst, vinder.

Det værste ved tirsdagens lodtrækning var ifølge Kvist egentlig ikke modstanderen. Det var mere, at 'Fru Fortuna' bestemte, at Danmark starter på hjemmebane.

- Det er den eneste ting, hvis man skal klage. Psykologien i at starte ude og slutte hjemme og gå 120 procent efter at score mål. Det ville vi gerne have haft. Men vi kommer til at møde en irsk mur uanset hvad i den sidste kamp.

Udover Kvist var Nicklas Bendtner også med i kampen i 2007 mod Irland.

De kommende playoff-kampe bliver spillet den 11. november i Danmark og 14. november i Irland.