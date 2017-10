Pokalkamp mellem Silkeborg og HIK skal spilles om

Peter Sørensen Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Fodboldens Disciplinærinstans har lagt vægt på, at den ulovlige straffesparkskonkurrence har haft 'direkte indflydelse' på kampens resultat.

Pokalkampen mellem HIK og Silkeborg IF skal spilles om, da straffesparkskonkurrencen blev afviklet forkert. Det oplyser Fodboldens Disciplinærinstans.

Kampen blev spillet den 11. oktober, og blev afgjort i straffesparkskonkurrence. Men den blev ikke afviklet som reglerne foreskriver, hvor hvert hold skiftes til at sparke.

I stedet blev den afviklet således, at det ene hold startede med at sparke, hvorefter hvert hold så sparkede to gange i træk. Det fik efter kampen HIK til at nedlægge protest.

- Fodboldens Disciplinærinstans finder, at straffesparkskonkurrencen ikke er blevet afviklet i overensstemmelse med propositionerne for DBU’s Landspokalturnering og fodboldloven, idet straffesparkene skiftevis skal udføres af en spiller fra hver hold.

- Fodboldens Disciplinærinstans vurderer, at den forkert afviklede straffesparkskonkurrence har haft direkte indflydelse på kampens resultat, lyder det i afgørelsen.

Afgørelsen er derfor, at kampen skal spilles om.

Silkeborg har nu en uges frist for at appellere afgørelsen.