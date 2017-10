Sterling og Jesus bag Citys sejr over Napoli

Raheem Steling scorede for Manchester City mod Napoli. Foto: OLI SCARFF / Scanpix Denmark

Manchester City scorede to gange i de første 13 minutter mod Napoli og vandt Champions League-braget med 2-1.

Manchester City er startet Premier League-sæsonen forrygende, og holdet har taget de gode takter med ud i Europa.

Med en 2-1-sejr hjemme over italienske Napoli er Josep Guardiolas mænd uden pointtab i Champions Leagues gruppe F.

Napoli medvirkede til at skabe en underholdende og tæt kamp, og italienerne blev primært fældet af en dårlig start.

Manchester City fortsatte nemlig stilen fra lørdagens 7-2-sejr over Stoke og truede med at vælte Napoli baglæns ud af Etihad Stadium i kampens første kvarter.

To flot gennemspillede angreb førte til de første to scoringer.

Efter ni minutter kom Kevin De Bruyne til baglinjen og spillede bolden bagud til Kyle Walker. Hans skud blev blokeret, men Raheem Sterling kunne sende returbolden i nettet.

Italienerne havde dårligt fået vejret, inden den var gal igen, og på ny var formstærke De Bruyne i centrum.

Belgieren slap fri i højre side af straffesparksfeltet, og med en perfekt timet tværpasning spillede han Gabriel Jesus for blankt mål.

Napoli har åbnet med otte sejre i otte kampe i den hjemlige liga, men det kniber, når holdet spiller uden for Italien.

Gæsterne arbejdede sig dog bedre ind i kampen, som tiden gik, og holdet fik en stor mulighed for at reducere, da Kyle Walker med et brydegreb begik straffespark på Raúl Albiol.

Men Dries Mertens sendte et dårligt placeret spark lige på City-målmand Ederson, så hjemmeholdet kunne gå til pause med en 2-0-føring.

Napoli kom fint ud til anden halvleg og tilspillede sig flere muligheder for reducering, inden det endelig lykkedes at score.

Udgangspunktet var endnu et straffespark, som Fernandinho begik ved at fælde Faouzi Ghoulam i feltet. Unge Amadou Diawara scorede koldt fra pletten.

Det åbnede for en spændende afslutning, men selv om Manchester City vaklede en smule, holdt englænderne stand.

City er nu oppe på ni point foran Shakhtar Donetsk, der har seks efter en 2-1-sejr over Feyenoord.

Nicolai Jørgensen var med fra start for hollænderne, der tidligt kom foran ved Steven Berghuis. Brasilianeren Bernard vendte dog slaget for Shakhtar med to scoringer.