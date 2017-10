Toft: Danmark er både klogere og bedre end Irland

Danmark skal møde Irland i to playoffkampe om at komme med til VM 2018. Den første kamp spilles i Parken.

Irland er den sidste hurdle på herrelandsholdet vej til VM næste sommer.

Det står klart efter tirsdagens lodtrækning til de kommende playoffkampe, og alt i alt har landstræner Åge Hareide og spillerne grund til at være tilfredse. Det vurderer TV 2 SPORTs fodboldkommentator Flemming Toft.

- Det er en fin lodtrækning. Bortset fra at Danmark starter med at spille på hjemmebane, lyder den umiddelbare reaktion.

- Det bliver et dansk landshold mod et hold stort set fra den næstbedste engelske række. Derfor tror jeg, det er en god lodtrækning. Det burde være til dansk fordel, fordi vi er klogere både fodboldmæssigt og teknisk.

Playoffkampene mod Irland bliver et møde mellem to forskellige stilarter. Danmark vil gerne spille offensivt og hurtigt, mens irerne spiller mere fysisk og med et stort fokus på standardsituationer som frispark, hjørnespark og indkast.

Irland kommer til at søge, at Danmark laver dumme frispark på kanterne, så de kan slå indlæggene ind fra siden Kasper Lorentzen, fodboldekspert på TV 2 SPORT

Her skal danskerne være opmærksomme på at få lukket irernes kanter ned, så spillet primært vil foregå midt på banen. Det vurderer TV 2 SPORTs fodboldekspert Kasper Lorentzen:

- Det er svært at undgå de her dødboldsituationer. Irland kommer til at søge, at Danmark laver dumme frispark på kanterne, så de kan slå indlæggene ind fra siden. Danmark skal få Irlands spil ind i banen i stedet for ud på kanterne, men det er en svær balance, fordi man ikke kan undgå det helt, vurderer Lorentzen.

Den tidligere landsholdsspiller forventer, at irerne vil stå forholdsvist defensivt i Parken, hvor den første kamp spilles. Derfor skal Åge Hareide finde ud af, hvad han vil gøre for at åbne et hårdtarbejdende og stærkt forsvar, lyder det fra Flemming Toft:

- De arbejder virkelig sammen. Man skal ikke glemme, at det er et stærkt kollektiv, og at de arbejder så meget for Irland. Det bliver sjovt at se, hvad Hareide vil gøre, for han har mange muligheder i front. Det kan godt være, at Bendtner banker på til en startplads. Det bliver sjovt at finde ud af, hvem der kan præstere mod et fysisk stærkt hold.

Kampene spilles den 11. og 14. november klokken 20:45.

Herover kan du se resultatet af lodtrækningen til de fire playoff-opgør. Nationerne til venstre starter med at spille på hjemmebane.