Catalonien-konflikt udsætter tv-aftale for spansk fodbold

FC Barcelonas spillere før en ligakamp mod Atletico Madrid. Foto: JAVIER SORIANO / Scanpix Denmark

En spansk liga uden FC Barcelona vil gøre en tv-aftale 20-25 procent billigere, siger ligapræsident.

Forhandlingerne om en ny international tv-aftale for Spaniens bedste fodboldrække, Primera Division, er blevet suspenderet efter urolighederne omkring Cataloniens forsøg på at løsrive sig fra Spanien.

Det siger præsidenten for Primera Division, Javier Tebas, ifølge AP.

- Vi har suspenderet forhandlingerne omkring de internationale rettigheder, indtil situationen i Catalonien er løst, siger Tebas.

Hvis Catalonien løsriver sig fra Spanien, er det usikkert, om regionens hold FC Barcelona, Espanyol og Girona får lov til at forblive i Primera Division.

En liga uden FC Barcelona vil ifølge ligapræsidenten gøre tv-rettighederne mellem 20-25 procent mindre værd.

Javier Tebas påpeger samtidig, at en i hans øjne god tv-aftale - dyr for seerne, indbringende for klubberne - er nødvendig, hvis de spanske klubber skal kunne følge med de engelske Premier League-klubber, der årligt scorer i omegnen af en milliard kroner per klub for tv-rettighederne.