Chelsea og Andreas Christensen delte i målfest - se alle CL-resultater her

Andreas Christensen i duel med Romas Radja Nainggolan. Foto: JOHN SIBLEY / Scanpix Denmark

Med Andreas Christensen på holdet var Chelsea under hårdt pres mod Roma, der fik 3-3 på Stamford Bridge.

Se ALLE resultater og målscorere nederste i artiklen

En Chelsea-føring på 2-0 var ikke nok til at knække et velspillende Roma-hold, der fik 3-3 med hjem fra en flot Champions League-kamp i London.

Chelsea kan dårligt beklage sig over resultatet, for gæsterne dominerede store dele af opgøret, der blev en stor oplevelse for publikum på Stamford Bridge.

Danske Andreas Christensen var tilbage i Chelseas startopstilling, og han kom ligesom sine holdkammerater på hårdt arbejde.

Christensens tilbagekomst skubbede David Luiz op på midtbanen, og i begyndelsen lignede det et heldigt valg af manager Antonio Conte.

Der var nemlig kun spillet 11 minutter, da brasilianeren kom først på en løs bold uden for feltet, og med et hårdt, velplaceret spark kunne han bringe Chelsea foran med 1-0.

Målet ændrede dog ikke ved det mønster, der havde tegnet sig fra kampens indledning: Roma var kommet til London uden angst og var indstillet på at spille fodbold.

Chelsea-spillerne løb meget forgæves, og det kom nærmest ud af ingenting, da englænderne efter 37 minutter kom på 2-0.

Igen var der en tilfældighed involveret, da Alvaro Moratas afslutning blev delvist blokeret og endte ved bageste stolpe hos en fri Eden Hazard, der let kunne score.

Roma slog dog tilbage næsten øjeblikkeligt. Andreas Christensen rettede et skud fra Alexander Kolarov så uheldigt af, at boldens bane fuldstændig narrede Thibaut Courtois i målet.

Reduceringen åbnede for en hæsblæsende anden halvleg, hvor et nervøst Chelsea-hold blev presset langt tilbage.

Da udligningen faldt efter 20 minutters spil, var der tale om et kanonmål af Edin Dzeko. Den bosniske angriber flugtede en lang aflevering i kassen med et brag af et venstrebensspark.

Kort efter så Chelsea ud til at være stående knockout, da Dzeko scorede på hovedstød efter Kolarovs indlæg.

Men på en eller anden facon fandt London-holdet kræfter til at komme tilbage. En tværpasning fra Pedro blev headet i nettet af Eden Hazard et kvarter før tid, og så endte det hele 3-3.

Tidligere på dagen spillede Qarabag og Atlético Madrid 0-0, så Chelsea og Roma fører gruppen med henholdsvis syv og fem point. Atlético Madrid er i problemer efter kun to point i de første tre kampe.

Gruppe A

Benfica-Man. Utd 0-1 (0-0)

0-1 Marcus Rashford (64. minut).

CSKA Moskva-Basel 0-2 (0-1).

0-1 Taulant Xhaka, (29.), 0-2 Dimitri Oberlin (90.)

Gruppe B

Anderlecht-Paris SG 0-4 (0-2)

0-1 Kylian Mbappe (3.), 0-2 Edinson Cavani (44.), 0-3 Neymar (66.), 0-4 Angel Di Maria (88.)

Bayern M.-Celtic 3-0 (2-0)

1-0 Thomas Müller (17.), 2-0 Joshua Kimmich (29.), 3-0 Mats Hummels (51.)

Gruppe C

Qarabag-Atl. Madrid 0-0

Chelsea-Roma 3-3 (2-1)

1-0 David Luiz (11.), 2-0 Eden Hazard (37.), 2-1 Aleksandar Kolarov (40.), 2-2 Edin Dzeko (64.), 2-3 Edin Dzeko (70.), 3-3 Eden Hazard (75.)

Gruppe D:

Juventus-Sporting CP 2-1 (1-1)

0-1 Alex Sandro (12./selvmål), 1-1 Miralem Pjanic (29.), 2-1 Mario Mandzukic (84.)

Barcelona-Olympiakos 3-1 (1-0)

1-0 Dimitris Nikolaou (18./selvmål), 2-0 Lionel Messi (61.), 3-0 Lucas Digne (64.), 3-1 Dimitris Nikolaou (90.)