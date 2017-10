DBU aflyser vigtig landskamp mod Sverige

Nadia Nadim efter nederlaget til Holland i EM-finalen. Foto: TOBIAS SCHWARZ / Scanpix Denmark

Danmark og Sveriges kamp er blevet aflyst. Det oplyser DBU i en pressemeddelelse.

Der bliver ikke nogen VM-kvalifikationskamp mellem det danske og svenske kvindelandshold på fredag i Göteborg.

DBU har meddelt det svenske fodboldforbund, at danskerne ikke er mødt ind til kampen, og at den dermed ikke bliver spillet.

DBU fortæller, at de endnu ikke ved, hvilke konsekvenser det kommer til at få.

- Det er en historisk dårlig dag for Kvindelandsholdet og for dansk fodbold samlet set. Det er beklageligt, men også helt grotesk, at vi står i en situation, hvor spillerne ikke vil møde op til vigtige landskampe, selv om vi har tilbudt bedre vilkår og inviteret til nye forhandlinger efter kampene, siger Kim Hallberg, elitechef i DBU.

- Vi oplever, at Spillerforeningen og spillerne tager landskampe og fans som gidsler i faglige forhandlinger. Vi kender ikke konsekvenserne endnu, men uanset hvad er dette et kæmpe tab for dansk kvindefodbold, der ellers havde et historisk momentum. Det er trist og beklageligt på alle mulige måder,” siger Kim Hallberg.

DBU fortæller ligeledes, at de har orienteret FIFA om spillernes udeblivelse fra landsholdslejren og afbud til landskampen mod Sverige og afventer nu en disciplinær kendelse, der både kan være økonomisk, pointstraf og/eller udelukkelse fra hele VM-kvalifikationen.

Kvindelandsholdet skulle møde Kroatian på tirsdag den 24. oktober, men den kamp er nu også i risiko for at blive aflyst.

De to parter har forhandlet siden november sidste år, men ingen endelig aftale er endnu nået, og derfor er en aflysning blevet nødvendig.