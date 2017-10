Derfor vil DBU ikke give sig i forhandlingerne

DBU fortæller, at de er nået et stykke af vejen i forhandlingerne, men at de ikke vil give sig uanset hvad.

DBU har meddelt det svenske fodboldforbund, at de ikke har nogle spillere, som er mødt op til VM-kvalifikationskampen, og den er derfor aflyst.

De to parter har forhandlet siden november sidste år, men ingen endelig aftale er endnu nået, og derfor er en aflysning blevet nødvendig.

DBU fortæller, at de er nået et stykke af vejen i forhandlingerne, men at der stadig er mange krav, som der endnu ikke er enighed om. Og der skal være enighed denne gang, før kampen kan blive spillet.

- Spillerne har meddelt, at de først møder op, når der er en færdig aftale på plads. Det ønske har vi ikke kunne imødekomme. Jeg er ikke i tvivl om, at vi sagtens kan finde den løsning, men det er ikke realistisk at få den aftale på plads, så vi kan forberede os til kampen mod svenskerne. Det er derfor, at vi har måtte træffe den beslutning, siger elitechef i DBU, Kim Hallberg, til TV 2.

- Vi kan ikke risikere den situation, som vi endte i sidst, hvor der var en masse uklarheder. Der skal være enighed denne gang. Derfor har vi insisteret på, at de her forhandlinger skal ske i ro og orden, så alle aftaler og detaljer bliver skrevet ned. Det tager tid, og det er vigtigt for os denne gang.

Det er ikke bare et par kroner og øre eller et komma hist og pist Kim Hallberg, elitechef i DBU

Forud for den sidste VM-kvalifikationskamp i september, hvor der heller ikke var nogen aftale på plads, indgik parterne en midlertidig aftale, så kampen kunne gennemføres.

Elitechefen har ansvar for alt det sportslige i DBU, og derfor ærgrer det ham naturligvis, at der ikke er en aftale på plads, så de kan stille op til kamp.

- De er blevet tilbudt, at de kunne spille under en delaftale igen, som de gjorde i mod Ungarn. Det har de valgt at takke nej til. Og når vi ikke har nogen spillere, har vi ikke noget hold, siger Hallberg, som fortæller, at der stadig er store dele i aftalen, som ikke er på plads.

- Det er mange ting. Det er små ting, men også nogle større, principielle ting. Det er en utrolig komplekst ting. Det er ikke bare et par kroner og øre eller et komma hist og pist. Det handler blandt andet om forsikringer, hvem der skal have penge hvornår og hvorfor og en masse andre ting, så det er meget komplekst.

Hallberg vil ikke konkretisere, hvilke punkter parternes strides om.

Både det svenske og danske kvindelandshold fortsætter imidlertid begge forberedelserne, som hvis de skulle spille kamp. Danmark har indtil i morgen klokken 12 til at nævne spillere, men elitechefen ser kampen som helt aflyst.

De skal efter planen møde Kroatien tirsdag den 24. oktober, men den kamp er nu også i fare for at blive aflyst, meddeler DBU.

I værste fald kan Danmark blive smidt ud af VM-kvalifikationen.