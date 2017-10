Disciplinærsag mod Danmark kan åbnes efter fredag, siger UEFA

UEFA er bekendt med, at DBU har meldt afbud til kvindelandsholdets kamp mod Sverige fredag.

Det Europæiske Fodboldforbund, UEFA, er bekendt med, at Dansk Boldspil-Union (DBU) har meldt afbud til kvindelandsholdets kamp mod Sverige fredag.

Det skriver UEFA i en mail til Ritzau.

Onsdag middag oplyste DBU, at forbundet havde meddelt til Sveriges fodboldforbund, SvFF, UEFA og FIFA, at man grundet den verserende konflikt med Spillerforeningen ikke kunne stille op til kampen i Göteborg.

Hvad, det kan få af konsekvenser, er endnu uvist.

- En eventuel disciplinærsag kan først åbnes efter den pågældende kampdag, lyder det fra UEFA.

Allerede i september var det et tema, at Danmark kunne risikere at skulle melde afbud til kampen ude mod Ungarn.

Dengang oplyste en talsmand fra UEFA om mulige konsekvenser for kvindelandsholdet.

- Hvis ikke Danmark møder op, så er det en udeblivelse, og så taber holdet 0-3, lød det fra UEFA-talsmanden.

- Det er Uefa Control, Ethics and Disciplinary Body, som vil mødes for at tage en beslutning omkring eventuelle sanktioner, tilføjede han.

VM hører under Det Internationale Fodboldforbund (FIFA), men reglerne for den europæiske VM-kvalifikation ligger under UEFA.

I UEFAs regler for VM-kvalifikationen står der, at fodboldforbundet er forpligtet til:

- At deltage i turneringen, indtil man er slået ud, og stille det stærkest mulige hold gennem hele turneringen.

Værste konsekvens kan blive, at Danmark bliver udelukket fra kvalifikationerne, hvilket også vil betyde, at kvalifikation til OL i 2020 bliver umuliggjort.

- Der er ikke nogen, der ved noget endnu, for hverken FIFA eller UEFA har haft sådanne eksempler før, hvor spillerne har boykottet på grund af en faglig konflikt. Det er jo helt hen i vejret, siger landstræner Søren Randa-Boldt til TV 2 SPORT.