Juventus slider sig til favoritsejr over Sporting

Juventus' Gianluigi Buffon var glad efter sejren på 2-1 over Sporting. Foto: MIGUEL MEDINA / Scanpix Denmark

De to storfavoritter i Champions Leagues gruppe D klarede skærene. Men Juventus var i problemer undervejs.

Juventus balancerede på randen af en skuffelse, men et mål seks minutter før tid af Mario Mandzukic reddede Torino-holdet, der vandt 2-1 over Sporting fra Portugal i Champions League.

Angriberen modtog en aflevering fra Douglas Costa fra venstre side, og med et flyvende hovedstød sørgede han for favoritsejren, der giver Juventus et forspring på tre point ned til Sporting på tredjepladsen i gruppe D.

Heldet var ellers ikke med hjemmeholdet i kampens indledning, hvor Sporting tidligt kom i spidsen.

Målmand Gianluigi Buffon reddede et portugisisk forsøg, men tilbagestormende Alex Sandro løb direkte ind i returbolden og tromlede

den ind over egen målstreg til et selvmål.

Inden der var gået en halv time kom Juventus dog på 1-1 på et af Miralem Pjanic' velkendte frisparksmål.

Italienerne dominerede tungt efter pausen, men publikum blev holdt på pinebænken helt til kampens slutfase.

Den samme spænding var der ikke i Barcelona, hvor hjemmeholdet sagtens kunne overleve et rødt kort til stopperen Gerard Pique.

Den erfarne landsholdsspiller havde allerede en advarsel, da han sendte bolden i nettet med hånden tre minutter før pausen. Trods protester var der ingen vej uden om udvisningen.

Et selvmål af Dimitrios Nikolaou bragte Barcelona foran i første halvleg, og da Lionel Messi efter en time sendte et frispark direkte i nettet, var kampen stort set afgjort.

Lucas Digne gjorde det kort efter til 3-0 på et fladt skråskud, inden det lykkedes Niklolaou at få sin personlige målkonto i balance ved at score til 1-3 i den rigtige ende.

Barcelona har fortsat maksimumpoint - ni - efter tre kampe i gruppen. Juventus følger efter med seks point - tre foran Sporting.