Klopp hylder velsmurt Liverpool-angreb efter 7-0-sejr

Den tyske manager jubler især over presspillet, efter at Liverpool tævede Maribor 7-0 i Slovenien.

Det er skiftevis gået op og ned for Jürgen Klopp og Liverpool i denne sæson, men tirsdag gik alt op i en højere enhed, da holdet i Champions League ydmygede NK Maribor og vandt 7-0 i Slovenien.

- Vores attitude var fantastisk. Vi var klar fra første sekund. Vi scorede vidunderlige mål, spillede vidunderlig fodbold, og det så ud som om, at de ikke var gode, men vi er bare svære at spille imod, siger Klopp til BT Sport.

Da Roberto Firmino åbnede scoringen i fjerde minut, var det kun et lille forvarsel om, hvordan den røde angrebsmaskine ville brillere. Det endte med den største engelske udebanesejr i Champions Leagues historie.

Første halvleg var kun 19 minutter gammel, da Philippe Coutinho og Mohamed Salah havde tilføjet deres navne på listen over målscorere.

Og da kampens ungarske dommer, Viktor Kassai, fløjtede af, havde Salah og Firmino scoret endnu et mål hver, mens Alex Oxlade-Chamberlain og Trent Alexander-Arnold også var kommet på tavlen.

- Jeg elsker det faktum, at vi blev ved med at være virkelig koncentrerede i anden halvleg. Vi kontrollerede kampen, og det var en meget moden indsats, siger Klopp.

Den tyske manager var skuffet i weekenden, da José Mourinho og Manchester United satte en effektiv stopper for Liverpools angreb. Den kamp endte 0-0 på Anfield.

Men tirsdag var der altså grund til at hylde Liverpool-angrebet.

- Syv mål var så godt, men vores presspil var jeg tæt på at juble over. Det var så godt. Maribor er et godt fodboldhold, og de kunne ikke håndtere det, siger Klopp.

Med fem point for tre kampe fører Liverpool Champions Leagues gruppe E på en bedre målscore end Spartak Moskva, der slog Simon Kjær og Sevilla 5-1.

Sevilla har fire point, og Maribor har et enkelt.