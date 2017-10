Landstræner holder øje med FCK-profil

Nicolai Boilesen i kamp for FCK mod Lokomotiv Moskva. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Landstræner Åge Hareide besigtiger søndag Nicolai Boilesen, som er i spil til VM-playoffkampene mod Irland.

FC Københavns Nicolai Boilesen er i spil til et comeback på fodboldlandsholdet, når VM-playoffkampene mod Irland spilles den 11. og 14. november.

Venstrebacken Riza Durmisi er nemlig meldt skadet i tre uger, og det tvinger muligvis Åge Hareide til at finde et alternativt supplement til højrebenede Jens Stryger Larsen, der har været Hareides foretrukne venstre back i efteråret.

Det alternativ kan meget vel være Nicolai Boilesen.

- Vi må vente og se, men hvis Durmisi er ude i tre uger, så ser det ikke godt ud.

- Jeg har egentlig ikke planer om at rejse ud og se på spillere inden playoffkampene, men vi kan få helt specielle behov, der fordrer, at vi gør det. Nu har vi jo fået Durmisi skadet, så vi må se på en venstre back.

- Jeg håber på, at Nicolai Boilesen kommer op i gear. Ham skal jeg kigge på. Han er ikke med i Europa League torsdag, men jeg skal helt sikkert se FCK på søndag mod AGF, og den skal jeg se med tanke på Nicolai Boilesen, siger Åge Hareide.

I samme superligakamp kan han også kigge på Peter Ankersen, som Hareide tidligere har brugt som højre back.

- Peter Ankersen kan også spille venstre back. Det gjorde han for Red Bull Salzburg, da jeg spillede mod dem med Malmö, siger Hareide.

Jens Stryger Larsen sad senest ude for Udinese på grund af en skade, men han er i klar fremgang, og nordmanden forventer at have ham i truppen mod Irland.

- Jon Dahl Tomasson (Hareides assistenttræner, red.) snakkede med ham mandag, og det ser fint ud med ham.

- Jens er en god forsvarsspiller, og det er derfor, jeg har spillet med ham, selv om han er højrebenet på venstre back, siger Hareide om sit umiddelbare førstevalg.

31. oktober udtager Hareide den trup, som skal spille Danmark til VM.