Landstræneren er frustreret: - Det er jo helt hen i vejret

Kvindelandsholdets træner, Søren Randa-Boldt, begræder aflysningen af landsholdets VM-kvalifikationskamp mod Sverige på fredag.

Sommerens triumf med EM-sølv bliver i disse dage overskygget af den konflikt mellem Dansk Boldspil-Union (DBU) og Spillerforeningen, der snart har verseret i halvanden måned.

Fordi konflikten endnu ikke er løst, er spillerne ikke mødt ind til landsholdssamlingen og træningerne op til kampen. Derfor har DBU nu meddelt det svenske fodboldforbund, at kampen er aflyst.

Udover at Danmark bliver taberdømt med 0-3 for kampen mod Sverige kan det få yderligere konsekvenser for kvindelandsholdet, der i værste fald kan blive smidt ud af kvalifikationen.

- Der er ikke nogen, der ved noget endnu, for hverken FIFA eller UEFA har haft sådanne eksempler før, hvor spillerne har boykottet på grund af en faglig konflikt. Det er jo helt hen i vejret, siger landstræner Søren Randa-Boldt til TV 2 SPORT.

- Det er drønærgerligt og frustrerende. Jeg er utroligt ked af det på dansk kvindefodbolds vegne og alle de fans, som pigerne fortjent fik i sommer. Det er et supergodt hold, hvor mange af dem har nået deres bedste alder og kunne vinde endnu mere. Så ryger vi ud i sådan et show her. Det er jeg bare ked af.

Holder sig klar til tirsdagens kamp

Den første kamp i VM-kvalifikationen, som blev spillet den 19. september, var også truet af aflysning på grund af konflikten, men her blev situationen reddet af en midlertidig løsning.

Nu har den yderste konsekvens så ramt landsholdet med aflysningen af kampen mod grupperivalerne fra Sverige, mens tirsdagens kamp mod Kroatien ligeledes er i fare.

- Hvis vi er utroligt heldige, taber vi den kamp (mod Sverige, red.) 3-0, og så hopper vi på et fly til Kroatien og spiller mod dem på tirsdag. Det er lidt svært at forestille sig nu, men jeg forbereder mig i hvert fald, indtil jeg får andet at vide, siger Søren Randa-Boldt.

Spillerne har endnu ikke udtalt sig om situationen og aflysningen, men DBU's forklaring til svenskerne har gået på, at spillerne ikke er mødt op til den officielle samling, selvom DBU - efter eget udsagn - har tilbudt dem forbedrede vilkår midlertidigt for så at genoptage forhandlingerne efter de to kvalifikationskampe.

- Det er jo lige meget, hvad min mening er om det. Jeg synes, det er drønærgerligt, når man blander konflikter med det sportslige, siger Søren Randa-Boldt til TV 2 SPORT

Han har ikke selv talt med spillerne de seneste dage.