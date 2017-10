Melding fra DBU trækker ud, siger svensk fodboldforbund

Sanne Troelsgaard fortæller, at de heller ikke har hørt noget nyt endnu, men at de stadig forbereder sig på kampen mod Sverige.

- DBU's ledelse vil i morgen (onsdag, red.) klokken 10 orientere det svenske fodboldforbund om, at spillerne ikke stiller op til kamp.

Sådan skrev DBU på sin hjemmeside tirsdag aften, efter at spillerne var udeblevet fra landsholdslejren både mandag og tirsdag.

Klokken har nu passeret 10:00 onsdag formiddag, men der er altså endnu ikke meldt noget ud om, at kampen er aflyst.

Ifølge TV 2 SPORTs fodboldkommentator Flemming Toft går der rygter om, at parterne har sat sig sammen, og at forhandlingerne skulle være i gang.

Spillerne er blevet på hotellet, da en ny landsholdsaftale ikke er på plads - og de først tropper op hos DBU, når en permanent aftale er landet. Også selvom det kan føre til en aflysning af fredagens vigtige VM-kvalifikationskamp mod Sverige.

TV 2 SPORTs reporter har observeret flere spillere gå rundt inde på hotellet i det indre København, hvor spillerne befinder sig. Det har været muligt at fange Sanne Troelsgaard, der fortæller, at spillerne heller ikke har hørt noget endnu.

De venter på hotellet og forbereder sig på at spille kampen.

TV 2 SPORT har været i kontakt med Sveriges Fodboldforbund (SvFF), men telefonen har endnu ikke ringet på den anden side af Øresund, oplyser pressechef Niklas Bodell, imens kommunikationschefen fortæller, at de har fået at vide, at de er forsinkede.

- Vi har ikke fået nogen besked. Lige nu planlægger vi efter, at kampen skal spilles, siger Andreas Jansson.

SvFF har dog været i kontakt med DBU, der har oplyst, at man først senere vil komme med en melding.

- De sagde, at de ville komme med en indikation klokken 10, men det er blevet lidt forsinket. Vi har fået besked om, at der er lidt forsinkelse, siger Andreas Jansson.

De fremmødte journalister foran DBU i Brøndby har fået en stor kande kaffe og en melding på, at det kommer til at tage et stykke tid.