- Nu har vi ikke længere et kvindelandshold, siger manden bag EM-succes

Nils Nielsen mener, at DBU og Spillerforeningen er villige til at ofre landsholdet i højere sags tjeneste.

For mindre end tre måneder siden var landstræner Nils Nielsen med til at føre kvindelandsholdet til stor succes ved EM i Holland, hvor det blev til sølv.

Siden stoppede han, og nu kan han fra afstand se det hele falde fra hinanden.

Hvad fanden er det, der foregår? Nu har vi ikke længere et kvindelandshold Nils Nielsen, tidligere kvindelandstræner

Onsdag meddelte Dansk Boldspil-Union (DBU), at fredagens VM-kvalifikationskamp mod Sverige bliver aflyst som følge af den verserende konflikt mellem DBU og Spillerforeningen.

Nils Nielsen ser aflysningen af fredagens kamp som et tegn på, at landsholdet ganske enkelt ikke er vigtigt for nogen af parterne.

- Det her viser, at kvindelandsholdet ikke er vigtigt for nogen af parterne. Både DBU og Spillerforeningen er villige til at ofre kvindelandsholdet i en højere sags tjeneste, siger Nils Nielsen til Jyllands-Posten.

Endnu er det uvist, hvilke konsekvenser aflysningen får for kvindelandsholdet. I værste fald kan holdet blive udelukket fra hele VM-kvalifikationen og den efterfølgende EM-kvalifikation.

- Problemet er, at spillerne ikke har været klar over, at det her kunne ske, at man nærmest lukker landsholdet i fire år. For det tror jeg ikke, spillerne var interesserede i, siger Nils Nielsen.

Han mener, at parterne signalerer til omverdenen, at man ikke ønsker et kvindelandshold.

- Det er en katastrofe, at parterne ikke kunne blive enige. Vi havde bygget en masse op, der skulle bruges i forhold til planen om at komme til OL. Det gør man nu umuligt.

- Det naturlige er, at Danmark bliver udelukket fra VM-kvalifikationen, og så ryger OL også (man kvalificerer sig til OL via VM, red.).

- Vi skulle have brugt de kommende år på at profilere sporten yderligere, så hvad fanden er det, der foregår? Nu har vi ikke længere et kvindelandshold, siger den tidligere landstræner.