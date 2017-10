Opbakningen strømmer ind til landsholdet efter aflysning

På vegne af det svenske landshold udtaler anfører Caroline Seger sin støtte til Danmarks kvindelandshold. Foto: 9200 Adam Ihse/TT / Scanpix Denmark

De svenske modstandere og de mandlige landsholdskollegaer bakker blandt andre op om kvindelandsholdet.

Der er ikke nogen tvivl om, hvilken side det svenske kvindelandshold i fodbold står på i den verserende konflikt mellem det danske kvindelandshold og Dansk Boldspil-Union (DBU).

Det fortæller den svenske anfører Caroline Seger ifølge nyhedsbureauet TT.

- Jeg tror, at alle de danske spillere ved, at vi står sammen med dem, siger Seger.

- Vi har været meget tydelige i forhold til, hvor vi (det svenske landshold, red.) står. Det ville have været underligt, hvis vi ikke bakkede spillerne op. Vi er på samme side.

Den svenske kaptajn undrer sig over, at det er kommet så vidt med konflikten i Danmark.

På trods af at DBU har meldt ud, at fredagens opgør i Göteborg mellem Danmark og Sverige ikke bliver til noget, så har svenskerne stadig fuld fokus på kampen.

- Det eneste vi kan gøre nu, det er at forberede os til fredagens kamp, siger kaptajnen.

Støtte fra herrerne

Herrelandsholdet har tidligere i konflikten ytret sin støtte til deres kvindelige kollegaer, og på vegne af sine medspillere bakker anfører Simon Kjær også kvinderne op denne gang.

- Det er simpelthen for ærgerligt, hvis denne situation skal gå ud over kvindefodbolden i Danmark - og gå ud over dansk fodbold generelt, siger Simon Kjær i en e-mail til Ritzau.

- Vi på herrelandsholdet vil gerne igen udtrykke vores støtte og opbakning til kvindelandsholdet - vi står sammen med dem og vil gerne opfordre til, at DBU mødes med spillerne og finder en løsning.

Mere støtte udefra

Den internationale spillerforening, Fifpro, hvor Spillerforeningens direktør Mads Øland sidder i bestyrelsen, bakker ligeledes op om kvindelandsholdet.

På Twitter kommer Fifpro med en klar melding rettet mod DBU.

- Fifpro opfordrer det danske fodboldforbund til at forhandle med kvindelandsholdet i stedet for at aflyse VM-kvalifikationskampen mod Sverige.

.@FIFPro urges the Danish football association to negotiate with their women’s team instead of cancelling the World Cup match vs Sweden — FIFPro (@FIFPro) October 18, 2017

Også U19-landsholdsspillerne står også bag deres ældre fodboldkollegaer.

- På vegne af U19-landsholdet støtter vi vores kolleger på kvindelandsholdet 100 procent. Vi ved, at det, de kæmper for, er for alle os kvindespillere. Det er en vigtig kamp, som vi ikke skal bakke ud af. Vi støtter deres kamp for en aftale, skriver U19-landsholdsspilleren Sofie Svava på Facebook.

Det danske landshold har valgt at udeblive fra træningen i Helsingør fra mandag til onsdag. Derfor så DBU sig nødsaget til at aflyse VM-kvalifikationskampen mod Sverige.

Spillerne selv har endnu ikke villet udtale sig.