Profiler fastslår: Vi møder ikke op på DBU's præmisser

Janni Arnth, Johanna Rasmussen og Line Røddik fejrer et af Danmarks seks mål i EM-kvalifikationskampen mod Polen. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Kvindelandsholdet i fodbold står ved en skillevej. DBU vil onsdag meddele det svenske forbund, at spillerne ikke ønsker at stille op til kamp.

- DBU's ledelse vil i morgen (onsdag, red.) klokken 10 orientere det svenske fodboldforbund om, at spillerne ikke stiller op til kamp.

Sådan skrev DBU på sin hjemmeside tirsdag aften, efter at spillerne var udeblevet fra landsholdslejren både mandag og tirsdag.

Årsagen er, at en ny landsholdsaftale ikke er på plads – og at spillerne først tropper op hos DBU, når en permanent aftale er landet. Også selvom det kan føre til en aflysning af fredagens vigtige VM-kvalifikationskamp mod Sverige.

- Det kræver, at vi får lukket tingene - ellers kommer vi ikke i morgen (onsdag, red.), siger Janni Arnth til TV SPORT.

Målmand Stina Lykke stemmer i:

- Vi har ikke troen på, at en ny midlertidig aftale vil gøre, at vi får lukket aftalen bagefter.

VM, OL og EM kan være på spil

Kvindelandsholdet udeblev også fra den seneste samling i september, hvor en udsolgt testkamp mod Holland blev aflyst. Først 30 timer før VM-kvalifikationskampen mod Ungarn præsenterede parterne en delaftale.

Den delaftale var ifølge landsholdsspillerne baseret på et løfte om, at den permanente aftale skulle lukkes inden kampen mod Sverige den 20. oktober.

- Vi vil gerne spille kampen, men som vi hele tiden har sagt, så skal der en aftale til. Der har været mange dage til at kunne tale sammen. Vi vil gerne sidde med DBU i et forhandlingslokale og finde en løsning. Det vil vi stadig gerne, fastslår Janni Arnth, der er viceanfører på landsholdet.

DBU har undersøgt de mulige sanktioner ved en udeblivelse. Unionen har ikke fået et klar svar fra det europæiske fodboldforbund, UEFA, men ifølge TV 2 SPORTs oplysninger kan det blive fatalt, hvis Danmark ikke stiller op i Göteborg.

Først og fremmest risikerer Danmark at blive smidt ud af VM-kvalifikationen. Dermed ryger muligheden for at komme til OL 2020, og i værste fald kan holdet også blive udelukket fra kvalifikationen til EM 2021.

Janni Arnth, er I klar til, at det kan koste hele VM-kvalifikationen og måske EM 2021?

- Det er DBU, der har valgt at sætte en deadline. Det er DBU, der vælger at gå den vej. Vi er klar til at spille, når vi har en aftale. Så lad os få den aftale på plads.

TV 2 SPORT har også talt med DBU's kommunikationschef, Jakob Høyer, om planerne om at meddele det svenske forbund, at Danmark ikke stiller op til kampen.

- Der er ikke rigtig andre muligheder. VI skulle gerne have trænet i går og i dag, og spillerne har åbenbart valgt ikke at ville stille op for det danske fodboldlandshold. De er ikke mødt ind til træning, og de skal have nogle ordentlige forberedelser til denne kamp. Derfor er vi nødt til i morgen at ringe og sige, at spillerne ikke gider spille kampen.