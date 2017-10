PSG tromler videre i Champions League

Neymar scorede til 3-0 i PSG's kamp mod Anderlecht. Foto: EMMANUEL DUNAND / Scanpix Denmark

Neymar, Mbappe og Cavani kom alle tre på måltavlen, da PSG vandt 4-0 over Anderlecht.

Storsatsende Paris Saint-Germain stormer videre i Champions League, efter at holdet tog en sejr på 4-0 over Anderlecht i gruppe B.

Med sejren er holdet nu på ni point efter tre kampe og fører gruppen.

I sommerens transfervindue blev der købt stort ind i klubben, da man hentede verdens dyreste fodboldspiller, Neymar, i Barcelona til en pris i nærheden af 1,65 milliarder.

Desuden hentede hovedstadsklubben det unge supertalent Kylian Mbappé hos rivalen Monaco, og begge spillere viste onsdag aften endnu en gang, hvorfor klubben smed så mange oliemillioner efter dem.

Mbappé skulle kun bruge tre minutter, før han fra en spids vinkel hamrede bolden i mål.

Et minut inden pausen var den 18-årige angriber igen på spil - denne gang som oplægger.

Han headede en returbold ind foran mål og fandt PSG-angrebets tredje musketer Edinson Cavani, der kunne heade bolden i et frit mål.

Men verdens dyreste fodboldspiller ville også lege med. I det 66. minut blev PSG tildelt et frispark nogle meter fra feltet, og det omsatte Neymar til mål med et fladt spark ved nærmeste stolpe.

I det 88. minut scorede Angel Di Maria til slutresultatet 4-0.

I gruppens anden kamp vandt Bayern München sikkert 3-0 hjemme på Allianz Arena over skotske Celtic.

Thomas Müller har siddet en del på bænken under den tidligere træner Carlo Ancelotti, men efter at Jupp Heynckes for fjerde gang er blevet hentet ind som træner i klubben, har Müller igen fundet vej til startopstillingen.

Den tillid kvitterede han for med en scoring til 1-0 i det 17. minut, da han headede en returbold i kassen fra en helt fri position foran mål.

I det 29. minut kom Joshua Kimmich på måltavlen med et flot hovedstød langt ude fra, der gik en blød bue over venner og fjender i det lille felt og fandt vej til netmaskerne.

Seks minutter efter pausen scorede forsvarsspilleren Mats Hummels kampens sidste mål, da han fik hovedet på et hjørnespark og scorede til 3-0.

31. oktober mødes de to hold igen i Glasgow, hvor Celtic er værter.